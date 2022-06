Según William Contreras, el Gobierno ha dispuesto un presupuesto de 124 millones de soles exclusivamente para las Ollas Comunes | Fuente: Andina

El viceministro de Prestaciones Sociales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), William Contreras, en diálogo con RPP Noticias, señaló que el Gobierno ya aprobó un presupuesto de 124 millones de soles exclusivamente para las Ollas Comunes, y que será canalizado con un Decreto de Urgencia que estaría publicándose la próxima semana.

"El Estado ha presupuestado este año alrededor de 54 millones de soles solamente para atender a la población vulnerable de todo el país. Mientras se implementa este reglamento [de Ollas Comunes], el Gobierno ya aprobó un decreto de urgencia asignando un presupuesto de 124 millones destinados exclusivamente a las Ollas Comunes, [...] que debe salir entre lunes y martes", señaló.

Contreras explicó que ese presupuesto sería para cubrir las necesidades de las Ollas Comunes "entre julio y diciembre de este año" y que el Midis está buscando mecanismos para que la entrega de ese presupuesto se haga "de manera más directa" a estas organizaciones.



"La ley y el reglamento no nos ha permitido aun canalizar este presupuesto directamente a las Ollas Comunes. Todavía tenemos una barrera porque la norma posibilita que esto se canalice a través de gobiernos locales (municipalidades). Esta no es una buena idea porque es un cuestionamiento permanente que han hecho las Ollas Comunes, que no quieren saber absolutamente nada con los gobiernos locales", sostuvo.

Estos cuestionamientos a los gobiernos locales, según Contreras, se debería a que los municipios "utilizan políticamente" la entrega de alimentos a las Ollas Comunes.



"Nosotros, considerando ese tema, estamos buscando fórmulas adecuadas para hacer una entrega más directa a las ollas comunes. Lamentablemente muchos alcaldes, muchas municipalidades las utilizan políticamente cuando el hambre y la necesidad no debe tener color partidario, político", expresó.

Sin embargo, señaló que, tal como establece el reglamento, la compra de alimentos aún será canalizada a través de las municipalidades.

"Pero no como antes, con otras condiciones, con la presencia, con la vigilancia, con la supervisión de las propias dirigentes de las Ollas Comunes, con la supervisión de parte del Midis sin pretender vulnerar la autonomía de los gobiernos locales", explicó.

Además, Contreras sostuvo que su sector está considerando otras posibilidades de hacer llegar los alimentos a las Ollas Comunes, como por medio de la entrega de una tarjeta alimentaria

"Estamos también discutiendo las posibilidades de que no se haga a través de la compra de alimentos sino también a través de una tarjeta alimentaria para que los dirigentes de las Ollas Comunes compren directamente los productos bajo determinadas reglas, a través del Programa Mundial de Alimentos", señaló.

Problemas de comunicación



Por otro lado, el viceministro de Prestaciones Sociales del Midis señaló que el bono Yanapay es una "primera experiencia de ayuda económica del Estado" que ha permitido "atender a 13 millones 500 mil beneficiarios", pero que aun hay "más de 850 mil ciudadanos" que no habrían cobrado el bono por falta de información de parte del Gobierno.

"Probablemente tengamos un defecto de comunicación, que las comunicaciones desplegadas quizá no hayan tenido el éxito final. Se destinó 6 millones de soles para estos temas, sin embargo, no se hizo uso de este monto", sostuvo.

En ese sentido, reconoció que hay una "falta de acciones más concretas para poder identificar a los beneficiarios" del bono Yanapay, pero que aun estará disponible hasta fines de junio.

"Los ciudadanos que todavía no han recibido este bono pueden llamar a la línea 101 del Midis, se identifican con el DNI, indican la emisión de su DNI y ahí les van a decir inmediatamente si es beneficiario o no de este bono. Si es beneficiario, debe acudir al Banco de la Nación y pedir la operación 505 y con eso le darán el bono respectivo", explicó.