Renunció asesor de Dina Boluarte que fue acusado de amenazar a su pareja

Una nueva baja dentro del Gobierno de Dina Boluarte. Este martes Eduardo Guerrero Castillo presentó su renuncia al cargo de Asesor Técnico del Gabinete Técnico de la Presidencia de la República.

El funcionario comunicó su decisión mediante un oficio al Secretario General del Despacho Presidencial, Enrique Vilchez Vilchez.

De momento el Ejecutivo aún no se pronuncia por la renuncia de Guerrero Castillo, quien asumió el cargo de asesor técnico de la presidenta Dina Boluarte el 23 de julio de 2023.

Dentro de sus funciones, el funcionario acompañó a la mandataria a Estados Unidos para participar de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas.

Acusación por amenaza

Asimismo, en setiembre de 2023 se conoció que Guerrero Castillo fue acusado por, presuntamente, amenazar a su pareja de quemarla viva, en medio de una fuerte discusión que ambos tuvieron en la vivienda que compartían.

De acuerdo con un reporte policial difundido por el diario El Comercio, este hecho ocurrió el 2 de abril de 2011, cuando la presunta víctima, Amalia Moreno, reportó lo sucedido en la comisaría de San Isidro.

La agraviada señaló que todo ocurrió luego de que ella se negara a darle la llave de un automóvil a Guerrero Castillo en medio de una fuerte pelea.

“Le dije que se vaya de casa definitivamente; él respondió que se irá solo si le daba el auto, y al no querer darle la llave, empezó a lanzar y romper las cosas de la casa. Me retiré y fui a hablar con su mamá, pero él comenzó a amenazarme que, si no le daba el auto o dinero a cambio, me iba a quemar viva y que [yo] se las iba a pagar todas”, se lee en el documento policial.

Pese a la gravedad de la situación, Amalia Moreno no hizo una denuncia formal contra Eduardo Guerrero Castillo. La mujer solo dejó constancia del presunto acto de violencia para “salvaguardar su integridad”.