"Se tiene que investigar": Otárola sobre caso de asesor de Dina Boluarte acusado de amenazar a su pareja

La víctima acudió a la comisaría de San Isidro para reportar que Eduardo Guerrero Castillo, asesor de la presidenta Dina Boluarte, la habría amenazado con quemarla tras una fuerte discusión.

El asesor de la presidenta Dina Boluarte, Eduardo Guerrero Castillo, fue denunciado por, presuntamente, amenazar a su pareja de quemarla viva. El hecho habría ocurrido en medio de una fuerte discusión en la vivienda que ambos compartían.

Según el reporte policial que hizo público el diario El Comercio, el acto de violencia familiar habría ocurrido el 2 de abril del 2011, cuando la presunta víctima, Amalia Moreno, reportó lo sucedido en la comisaría de San Isidro. La agraviada alegó que todo se desencadenó luego de que ella se negó a darle la llave de un automóvil a Guerrero Castillo en medio de una fuerte pelea.

“Le dije que se vaya de casa definitivamente; él respondió que se irá solo si le daba el auto, y al no querer darle la llave, empezó a lanzar y romper las cosas de la casa. Me retiré y fui a hablar con su mamá, pero él comenzó a amenazarme que si no le daba el auto o dinero a cambio, me iba a quemar viva y que [yo] se las iba a pagar todas”, se lee en el documento policial.

Pese a la gravedad de la situación, Amalia Moreno no hizo una denuncia formal contra Eduardo Guerrero Castillo. La mujer solo dejó constancia del presunto acto de violencia para “salvaguardar su integridad”.

De acuerdo al citado diario, Eduardo Guerrero Castillo ocupa el cargo de asesor del gabinete técnico de la presidenta Dina Boluarte desde el 23 de julio pasado. Él viajó con la mandataria a Estados Unidos para participar de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Consultado por El Comercio, Eduardo Guerrero dijo que "toda pareja tiene problemas e impases en su relación; sin embargo, jamás he ejercido violencia física ni psicológica contra la madre de mi hija".

Tiene otras denuncias

El martes 5 de junio del 2012, agentes de la policía intervinieron a Guerrero Castillo porque no contaba con autorización para usar lunas polarizadas en su vehículo.

El hombre intentó amedrentar a los policías diciendo que trabajaba en un noticiero de televisión y que difundiría imágenes de las averías del auto policial que lo intervino en San Isidro.

Guerrero también fue intervenido el 16 de abril del 2020 cuando dio positivo a una prueba de alcoholemia durante un operativo en el distrito de Surquillo. De acuerdo al informe, la Policía tipificó la conducta del asesor de Dina Boluarte como delito contra la seguridad pública.

Guerrero Castillo reconoció este caso a El Comercio y dijo sentirse arrepentido, aunque precisó que ya cumplió la sanción impuesta. No obstante, negó haber sacado provecho del trabajo que tuvo en un medio de comunicación.



Alberto Otárola se pronuncia

Al respecto, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, dijo que “se tiene que investigar” el caso del asesor del gabinete técnico de la presidenta Dina Boluarte, Eduardo Guerrero, quien es acusado de haber amenazado a su pareja con quemarla viva.

Cuando fue consultado por la prensa sobre este caso, el premier Otárola afirmó desconocer los hechos y señaló que se realizarán las investigaciones correspondientes.

“Nosotros creemos que todo se tiene que investigar. Vamos a regresar a Lima, la verdad que no hemos leído la noticia, pero nosotros trataremos de que se den las explicaciones correspondientes”, respondió Otárola sobre el caso.

Alberto Otárola dio estas declaraciones este martes durante su estadía en Arequipa, donde participó en la 36 convención minera Perumin.