El excandidato al Congreso, Ricardo Belmont, confirmó este lunes ser asesor del Despacho Presidencial, como lo anunció más temprano el presidente de la República, Pedro Castillo.



"Sí, en efecto eso es, ya usted lo ha leído, eso es", indicó en los exteriores de Palacio de Gobierno sobre el tweet del Jefe de Estado.

"¿Cómo me voy a negar a colaborar con el país?, si he sido el primero que decía que si las cosas no se explican bien, vienen los malentendidos, las adjetivaciones, y creo que hay que pensar en el Perú", agregó.



Ricardo Belmont señaló que como asesor del Despacho Presidencial le dirá al mandatario Pedro Castillo que primero debe cumplir con las "vigas maestras"; y segundo, armar "un equipo de primera" con muy buenos constitucionalistas, economistas y "buenos hombres en todas las áreas".

Además, aclaró que sus propuestas "no colisionan" con el ideario del partido Perú Libre, que son "idearios enormes sobre planes de dirigentes".



"Con esta labor que empieza ya hoy día, empezamos a pensar en el Perú y en su conjunto", expresó Ricardo Belmont.

Condición al presidente Castillo

Ricardo Belmont precisó que el presidente Pedro Castillo firmó un documento, impulsado bajo el Movimiento Obras, donde se consigna una serie de 'vigas maestras', ya que fue la única condición que le pidió al Jefe de Estado para asesorarlo.



Entre ellas, indicó, se plantea que no prescribirán los delitos contra el Estado y los funcionarios sentenciados serán inhabilitados a perpetuidad.



"Aquí el funcionario que va a trabajar con el Estado, que pone un sobreprecio a una compra, que pone vacunas para ganarse alguito y esa persona si se le descubre será inhabilitado de por vida", dijo. Al ser consultado si eso incluye al secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, Ricardo Belmont aseguró que "incluye a todo el mundo, para que vean ustedes que estamos dispuestos a jugar limpio".



