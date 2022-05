Ministro de Comercio Exterior propone replantear nueva reforma universitaria y no hacer "defensa cerrada" de la Sunedu

Roberto Sánchez, ministro de Comercio Exterior y Turismo | Fuente: RPP

El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, cuestionó este viernes el actual papel de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), en la reforma universitaria.

En entrevista con el programa Las cosas como son de RPP Noticias, Roberto Sánchez planteó declarar en emergencia la educación y reconstituir una nueva reforma universitaria con una nueva ley para democratizar ese derecho para los jóvenes. Esto luego que el Congreso aprobara una ley que modifica el consejo directivo de la Sunedu.

"Como congresista yo he votado en contra de esa norma y toda la banca de Juntos por el Perú ha votado en contra. Pero también somos críticos que eso no resuelve el gran problema de la educación básica y superior. La calidad, la investigación y todo. Hay que replantear esas formas y no hacer una defensa cerrada como si la Sunedu fuera aquí el halo de la perfección en este sistema educativo que en realidad es una estafa", dijo.

Roberto Sánchez indicó que no se puede decir que el modelo de educación universitaria que existe en el país "es perfecto, el ideal o el mejor" y precisó que el Foro Económico Mundial de Competitividad refiere que el Perú está entre los últimos puestos de más de 184 economías respecto a la calidad de la educación.

"(La Sunedu) como propuesta tuvo su espacio, tuvo su expectativa (...) creo que a la fecha el enfoque, el modelo así como está planteado la Sunedu, no resiste, ha sido desbordado por un conjunto de actores. Tampoco me vengan con que es el ente autónomo, que no tiene injerencia", sostuvo.

Asamblea Constituyente

De otro lado, Roberto Sánchez afirmó que los "órganos constituidos no pueden subyugar el derecho social legítimo" de quienes buscan un nueva Carta Magna. Esto luego que la Comisión de Constitución del Congreso decidió archivar el proyecto de ley presentado por el Gobierno que buscaba someter a un referéndum la convocatoria a una asamblea constituyente.



El titular del Mincetur propuso que luego de este archivamiento el presidente Pedro Castillo podría volver a plantar una asamblea constituyente en una nueva legislatura. "Si esa es la forma, iremos avanzando hacia ello", agregó.

"Corresponderá al gabinete propiamente evaluar en todo el sentido estricto de la palabra. Hoy tenemos de oídas el conocimiento público de esta decisión, pero veamos el dictamen, veamos los argumentos para tener una posición seria y responsable", expresó.

