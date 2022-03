Hernán Condori, ministro de Salud. | Fuente: Minsa

El ministro de Salud Hernán Condori Machado se defendió de las críticas a su gestión en el sector. Consultado acerca de las cifras de vacunación actualizadas, el funcionario dijo que estas no han descendido. Además, se refirió a sus antecesores.

"Es muy fácil vacunar cuando había cantidad de fallecidos y la gente acudía, incluso las vacunas eran 24 horas y hacían colas. Hoy día como no ven, es, ya un poquito, de nuestra parte como ciudadanos", sostuvo Hernán Condori Machado a RPP Noticias.

En otro momento, consultado por las cifras oficiales del Minsa, Hernán Condori Machado aseguró que el ritmo de la vacunación no ha descendido. "La vacunación no ha bajado, no ha bajado en lo absoluto. No señor, no ha bajado. Estamos hablando a nivel nacional, estamos a diario vacunando, es más, ahora van a salir en forma más rigurosa casa por casa", declaró.

Sus declaraciones fueron sometidas a verificación.

Información a verificar: El ritmo de vacunación en el Perú no ha bajado.

Resultado: FALSO

[1] De acuerdo con el Repositorio Único Nacional de Información en Salud (REUNIS) el ritmo de vacunación sí ha descendido. La primera semana de febrero se alcanzó un promedio móvil semanal de 235 mil dosis, Mes y medio después, al 22 de marzo, verificamos que este promedio se encuentra en 100 mil dosis. Esto representa un descenso de poco más del 50 por ciento.

Promedio de vacunación: dosis diarias en febrero vs. marzo. | Fuente: Reunis (Minsa)

[2] Si nos concentramos en la vacunación de niños de 5 a 11 años, el promedio también ha bajado. Siempre de acuerdo con la data del REUNIS, al 6 de febrero el promedio de dosis diarias era de 81 mil. Al 22 de marzo, el promedio bajó a 30 mil. Otro descenso de más del 50 por ciento. Y en este caso es más crítico porque, si bien la cobertura de la primera dosis alcanza el 56%, solo un 31% de la población objetivo se ha puesto la segunda dosis.

Estos datos hacen que la afirmación del ministro Hernán Condori Machado sea falsa.

Promedio de vacunación de menores de 5 a 11 años, febrero vs marzo. | Fuente: Reunis (Minsa)

[3] Diversas autoridades y exautoridades del sector se han pronunciado sobre este tema. El exministro de Salud, Hernando Cevallos, dijo que Hernán Condori Machado "no está siendo muy claro con la población y esto no ayuda para nada. Decirle a la población que estamos avanzando bien en la vacunación no genera una preocupación sana, honesta, que necesitamos que la población tenga para ir a vacunarse".

Por su parte, la doctora Josefa Vásquez, decana del Colegio de Enfermeros del Perú reveló que en febrero "terminaron el contrato 10 mil enfermeras que estaban en hospitales y en vacunatorios de EsSalud. A esas 10 mil enfermeras no se les ha renovado el contrato. Se contrataron más de 18 mil enfermeras por la pandemia, hay 8 mil contratadas y 10 mil se quedaron sin contrato. Los puntos de vacunación también han disminuido a nivel nacional y eso ha hecho que las medidas se hayan relajado", dijo en RPP Noticias.