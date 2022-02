Hernán Condori Machado es el ministro de Salud del gabinete Torres. | Fuente: Editora Peru | Fotógrafo: Juan Carlos Guzman Negrini

El ministro de Salud Hernán Condori Machado, quien en sus redes sociales promovió un producto en base a agua arracimada, el cual no tiene sustento científico, se defendió de las críticas durante la primera conferencia de prensa que ofreció el premier Aníbal Torres junto con su gabinete.

"Este producto, que no le voy a hacer propaganda, es un tipo de agua arracimada, que tiene permiso de la Digemid, de la Digesa y de la FDA... y que se puede comercializar en las diferentes boticas y farmacias", manifestó el ministro.

Sus declaraciones fueron sometidas a verificación.

Información a verificar: El agua arracimada tiene permiso de la Digemid, Digesa y de la FDA.

Resultado: FALSO

[1] Una revisión rápida de la página web oficial de NHT Global, empresa que comercializa el agua arracimada con el nombre Cluster X2, nos revela que ninguno de los beneficios que ofrece ha sido evaluado por la Food and Drug Administration (FDA). Además, agregan que el producto "no pretende diagnosticar, tratar o curar ninguna enfermedad". El consultor médico de RPP Noticias, Elmer Huerta, nos da un poco de contexto: "en Estados Unidos la industria de suplementos y vitaminas vende más de 32 mil millones de dólares. Es la única industria que tiene un subcomité en el Congreso de Estados Unidos. Esa presión política hizo que hace muchos años, este tipo de suplementos, esta agua arracimada, no sean reguladas por la FDA".

[2] Con respecto a la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid), una búsqueda rápida en su Observatorio de Precios de Medicamentos, demuestra que no existe registro del producto promocionado por el médico Hernán Condori Machado. "Muchos productos tienen registro sanitario, pero no necesariamente tienen el sustento o la evidencia para utilizarlos en una práctica médica", comenta al respeto el doctor Víctor Manchego, médico y docente universitario. "El agua arracimada no tiene un sustento o una validez científica para ciertos problemas", agrega.

Registro de Digesa del producto Cluster X2 o agua arracimada. | Fuente: Digesa

[3] En cuanto a la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (Digesa), el agua arracimada, en su presentación como Cluster X2, de la empresa NHT Global sí aparece con registro sanitario, pero en la descripción del producto su contenido se describe así: "bebida para diluir a base de agua purificada, jugo concentrado de granada y jugo concentrado de arándano".

Por todas estas evidencias, lo que dice el ministro de Salud Hernán Condori Machado es falso.