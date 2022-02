Agua arracimada: ¿Por qué preocupa que el nuevo ministro de Salud sea promotor de un producto pseudocientífico?

Tras el nombramiento de Hernán Condori como nuevo ministro de Salud, en reemplazo de Hernando Cevallos, en redes sociales se popularizó un video del nuevo titular de la cartera de Salud promoviendo un producto pseudocientífico que contenía “agua arracimada”.

¿Qué es el ‘clustered water’ y por qué preocupa que el ministro de Salud, a cargo de la estrategia sanitaria del país, promueva algo sin respaldo científico?

El doctor Elmer Huerta, Consejero Médico de RPP Noticias y especialista en Salud Pública, escribió en su cuenta oficial de Twitter , que “este tipo de ‘clustered water’ como se conoce al engaño del Sr. Condori, es un producto que tiene ‘las afirmaciones más ridículas, escandalosas, sin respaldo científico o exageradas sobre el envejecimiento”.

Ese tipo de "clustered water" como se conoce al engaño del Sr. Condori, es un producto que tiene "las afirmaciones más ridículas, escandalosas, sin respaldo científico o exageradas sobre el envejecimiento"



Es una actividad indigna de un ministro de salud

Por su parte, el médico epidemiólogo Alvaro Taype-Rondan explica que el agua arracimada es una pseudociencia que viene circulando hace varios años y en varios países.

“Uno de los productos más conocidos del agua arracimada es justamente el Clusterx2, que se vende en varios lugares, en botellas de menos de 100 ml. En Perú cuesta entre 200 o 300 soles. Los defensores de esta agua arracimada refieren que de alguna manera, ya sea con imanes, rayo UV o de otra forma, logran que el agua se componga en estructuras hexagonales y que esta agua estructurada puede tener efectos beneficios en el agua como desintoxicar, evitar el envejecimiento. Ninguno de estos supuestos beneficios ha sido probado y, de hecho, la existencia misma de un agua en forma hexagonal o formando cualquier otra forma no tiene sentido con lo que conocemos hasta ahora sobre la química del agua”, menciona.

Taype- Rondan comenta que este es “un imposible químico” y que, por la naturaleza del agua, es imposible que se quede en esa estructura hexagonal.

“No hay evidencia de que esta agua tratada de esta forma tenga algún beneficio. Es una estafa y de hecho ha ganado unos ‘premios’ como estafa. Las instituciones de envejecimiento en Estados Unidos le han dado un premio por sus afirmaciones ridículas y sin base científica”, comenta.

Video de el nuevo ministro de salud (Hernán Condori Machado) publicitando el infame "Cluster X2":

¿De qué se trata esta charlatanería?

De acuerdo con el Molecular Hydrogen Institute, que “por parte de los comercializadores de ‘agua saludable’ (por ejemplo, agua ionizada, etc.), de que su agua de alguna manera contiene agua microagrupada estabilizada, que supuestamente tiene numerosos beneficios para la salud”.

Los comercializadores de esta ‘agua arracimada’ refieren que “el agua del grifo contiene grupos de agua de 15 o más; el agua ionizada se reestructura eléctricamente para tener un tamaño de grupo más pequeño de solo 3-5 moléculas de H2O por grupo”, suponiendo que “esto hace que el agua tenga una absorción más rápida y debido a su tamaño más pequeño, puede ingresar más fácilmente a las células y aumentar la hidratación celular”. De acuerdo con el MHI, los comercializadores atribuyen “numerosos beneficios a la microagrupación”, sin embargo, no tiene aval científico.

“No existe evidencia científica válida ni de su ocurrencia ni de sus beneficios. He realizado una búsqueda exhaustiva durante los últimos cinco años en muchas bases de datos incluyendo: PubMed, HighWire, SciFinder, Web of Science, Scopus, etc. en busca de evidencia para respaldar su existencia o sus beneficios, pero la investigación científica refuta estas afirmaciones”, refiere el MHI.

