Salvador del Solar | Fuente: PCM

El presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar consideró este domingo que el Congreso de la República "se mete un autogol" al archivar "de manera express" el proyecto de ley del Ejecutivo que modificaba la inmunidad.

"Nosotros lo que vemos es que el Congreso lo primero que hace, la Comisión de Constitución que es parte del Congreso, es que se mete un autogol y nos mete un autogol a todos. Quieren que confiemos más y estamos viendo un tras otro casos de congresistas en los que no se pueden confiar", indicó al programa Punto Final.

El jefe del gabinete ministerial resaltó que la posición del Ejecutivo sigue siendo discutir con los congresistas el cambio constitucional de la inmunidad y que no se envíe al archivo.

"No quiero generalizar, pero la imagen que se da es que los congresistas no quieren rendir cuentas a la justicia cuando deben hacerlo y se protegen entre sí. De eso estamos hablando, de la confianza que el Parlamento ha perdido y toda la clase política también. Hablemos de eso, no hablemos de cerrar el Congreso, no la archivemos", dijo.



Cuestión de confianza

Salvador del Solar sostuvo que la cuestión de confianza es una herramienta que el Gobierno podría utilizar, pero que su uso dependerá del comportamiento del Ejecutivo y del Congreso de la República.

"No estamos hablando de cerrar el Congreso, estamos hablando de cambiar la inmunidad. Decimos cambia tu inmunidad. ¿Ah me quieres cerrar el Congreso? No. Quiero que cambies la inmunidad, no te adelantes. No digas que te quiero cerrar el Congreso, no salgas a decir que la comunidad internacional debería preocuparse. No, la comunidad nacional está preocupada", finalizó.