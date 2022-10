Percy Mayta sobre certificado de defunción: "Debe haber coordinación entre Reniec, Minsa y Colegio Médico"

Percy Mayta es el director de investigación de la Universidad Científica del Sur | Fuente: RPP

El director de investigación de la Universidad Científica del Sur, Percy Mayta, se refirió a la decisión de la jefa del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), Carmen Velarde, de cerrar el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef). Para Mayta, la medida anunciada en respuesta a los casos de personas que figuraban como fallecidos de manera irregular no sería la solución y propuso integrar en un mismo sistema al Reniec, el Ministerio de Salud y el Colegio Médico.

"Hay una vulneración. Y a esto debe agregarse un paso más: es un trabajo en que debe haber coordinación entre Reniec, Minsa y Colegio Médico para que este registro, al igual que en el papel tenemos un sello donde certifica que el médico fue el que dio el certificado, en el sistema debería combinarse con el certificado digital o firma digital. Esto implicaría que todos los médicos tengamos DNI electrónico, porque de esa forma sí podemos certificar que soy responsable de emitir este certificado de defunción", dijo en Ampliación de Noticias.

Mayta resaltó la importancia del Sinadef durante la pandemia y recordó que el anterior sistema, que se manejaba de manera manual, era lento y tenía errores.

"Nosotros en pandemia pudimos tener esta posibilidad de conocer cuál era el exceso de muertes justamente por la existencia del Sinadef, porque tenemos que recordar que antes el registro de estos certificados de muerte, que son elaborados por los médicos, era manual. Y entonces el reporte era muy lento, habían errores en la transcripción y se perdían algunos certificados. Un avance que tuvo el país que se hizo prepandemia fue el Sinadef", agregó.

"No tenemos certeza" de los reportes del Minsa sobre COVID

Ante el reporte de la Sala Situacional COVID-19 del Ministerio de Salud que indica que no hubo fallecidos el último sábado 15, Mayta-Tristán indicó que no exista certeza de que ello realmente suceda. No obstante, mencionó que "es verosímil" creer que cada vez hay menos decesos debido a que ya no nos encontramos dentro de la cuarta ola.

"No tenemos certeza si ese cero es cierto o es justamente por la suspensión del registro de certificados en el Sinadef. Ese es el problema. Al no continuar con el Sinadef, que nos permite vigilar en forma diaria y automática cómo va el estado de mortalidad, vamos a estar a ciegas, porque no sabemos si es cierto o no", aseveró.

"Es verosímil pensar que tenemos cada vez menos fallecidos por COVID. Estamos en una caída franca o ya no en una cuarta ola, sino en una fase de meseta, donde son pocos casos los graves y los que fallecen son los remanentes de pacientes graves que estaban en UCI. Eso es lo esperable, pero justamente el problema es la duda", culminó.