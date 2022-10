Carmen Velarde señaló que el Minsa no tiene ni siquiera un control de usuarios | Fuente: RPP

La jefa de Reniec, Carmen Velarde, se refirió a las fichas en donde figuraban como fallecidos la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y el dueño de la casa de Sarratea Alejandro Sánchez y anunció que a partir de este viernes 14 no se emitirán actas de defunción de oficio. Velarde explicó que ahora los deudos tendrán que acudir a Reniec con el certificado de defunción impreso para tener un mejor control de los registros.

"Hemos tomado la decisión hoy, con todo nuestro comité directivo, de cerrar y dejar sin efecto la resolución gerencial que permitía la inscripción de las actas de defunción de oficio. Lamentamos muchísimo esta decisión y le pido perdón a la ciudadanía porque generalmente son entre 12.000 y 15.000 personas que fallecen y que en ese dolor de perder a un ser querido no tenían que venir a Reniec porque sabían que el acta se generaba de oficio. Pero lamentablemente la seguridad jurídica en los momentos difíciles que vive el país amerita que hoy le demos esa prioridad", dijo en conferencia de prensa.

"Reniec no estará emitiendo actas de defunción de oficio a partir de hoy, lo que significa que los familiares o cualquier persona van a tener que acudir al Reniec con el certificado de defunción impreso, manual, emitido por un médico con su firma y su huella digital. Y van a tener que declarar la defunción. Así sabremos no solo qué médico lo emite, sino también qué persona está declarando la muerte de alguien, y qué posible interés pudiera tener si es que esa persona realmente no ha fallecido", agregó.

Velarde lamentó que lo sucedido haya generado malestar y, tras considerar que Reniec es un organismo neutral, afirmó que se encargará de que no ocurra nuevamente.

"Lamentablemente, las situaciones que vienen ocurriendo han significado también un malestar en el uso indebido de las claves y usuarios de los médicos para generar certificados de defunción de personas que no se encuentran fallecidas y que están cuestionadas a través de delitos o cuestionadas políticamente. El Reniec es un sistema electoral y por lo tanto neutral. Y es un organismo técnico. Por lo tanto, no vamos a permitir que esto siga ocurriendo", manifestó.

Cierre de usuarios del Minsa que emiten certificados de defunción

Además, la titular de Reniec informó que cerrarán los usuarios del Ministerio de Salud habilitados para emitir certificados de defunción. Por tanto, a partir de este viernes el procedimiento se llevará a cabo de manera manual.

"El mejor modo de culminar este tema y de que sepan que no es Reniec quien emite los certificados de defunción, que no es Reniec quien está incurriendo en un problema, sino que es el Ministerio de Salud quien no quiere ver y ni siquiera tiene un control de sus usuarios, nosotros vamos a tener que cerrar también a partir del día de hoy todos los usuarios del Minsa que emiten certificados de defunción en línea, con lo cual invito a los señores médicos a emitir su certificado de defunción de manera manual con su huella digital, con su firma y diariamente el Reniec también le hará conocer al Minsa todos los certificados de defunción que se han podido recibir para que nos diga si efectivamente son reales", culminó.