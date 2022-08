El mandatario aseguró que iniciaría una cruzada para defender su victoria en las urnas | Fuente: Presidencia Perú

La asociación Transparencia criticó este sábado al presidente Pedro Castillo por dar ultimátum a los partidos políticos en su reciente discurso ofrecido durante la ceremonia del 198° aniversario de la Batalla de Junín en el Santuario Histórico de Chacamarca. La institución recalcó que el mandatario siempre debe usar las "vías que le ofrece la Constitución".

"Transparencia rechaza las expresiones del presidente de la República, Pedro Castillo, quien dijo que tiende la mano por última vez a las fuerzas políticas opositoras. Un líder democrático nunca debe abandonar el diálogo y la búsqueda de acuerdos y siempre debe usar las vías que le ofrece la Constitución, sea desde el oficialismo o desde la oposición", se lee en el comunicado de la entidad.

Para Transparencia, los discursos de ultimátum y amenazas del presidente Pedro Castillo son peligrosos pues pueden legitimar los discursos autoritarios.

"Exhortamos al presidente a corregir lo dicho. La ciudadanía debe estar alerta ante cualquier intento de llevar a la política fuera de sus cauces democráticos", finaliza el documento de Transparencia.

Transparencia considera muy peligroso el uso de discursos con connotaciones autoritarias. pic.twitter.com/5yuKB1nsvT — Transparencia Perú (@ACTransparencia) August 7, 2022

Pedro Castillo: "No me pueden doblegar"

El mandatario Pedro Castillo arremetió este sábado contra las bancadas del Congreso de la República que buscan la vacancia presidencial y las calificó de "fuerzas golpistas". Además, cuestionó nuevamente a la prensa.

Castillo ofreció un discurso durante la ceremonia del 198° aniversario de la Batalla de Junín en el Santuario Histórico de Chacamarca. Allí reiteró su apoyo al premier Aníbal Torres y aseguró que inicia su segundo año de gestión con un "Gabinete renovado".

Pedro Castillo también comparó a las fuerzas realistas que lucharon con los patriotas en la Batalla de Junín con "fuerzas golpistas" en el Congreso y minimizó la cantidad de votos que los llevó al Parlamento.

Asimismo, planteó la posibilidad de convocar una "cruzada nacional" para defender la democracia y su elección en las urnas, en abril del año pasado.

El mandatario también afirmó que está dispuesto a hacer un esfuerzo y tender la mano "por última vez" para que las fuerzas políticas puedan agenda esta "ola de democracia".

"No me pueden doblegar, no pueden crear fantasmas de corrupción debilitando y gestando con pasquines y creando titulares en pantallas para alejarme de mi pueblo. No lo harán y no lo voy a permitir también", añadió.