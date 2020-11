Martín Vizcarra participó de una actividad oficial. | Fuente: Foto: Presidencia

El presidente Martín Vizcarra se mostró en contra de la nueva moción de vacancia presidencial aprobada por el Congreso de la República el pasado lunes. Durante un evento, el jefe de Estado dijo que, pese a esto, lo acepta y pidió al Parlamento que adelante la fecha de su presentación.

"No estamos de acuerdo con la decisión que ha tomado ayer el Congreso, pero la aceptamos porque somos demócratas y le pedimos que pongan la fecha en esta semana para estar ahí y poder de una vez por todas dar vuelta a la página", señaló.

"Cítenme en el término de la distancia, no dejemos más tiempo. Puedo ir el jueves mismo, puedo ir el viernes, pero no dejemos más tiempo en la incertidumbre. Estoy dispuesto a ir porque tengo la frente en alto y nunca me corro. Estaré presente en el Congreso, pero no la próxima semana, les pido que pongan fecha para esta semana y acabar de una vez por todas con la incertidumbre que tanto daño hace al país", añadió.

Desde Lambayeque, el mandatario señaló que la confrontación entre el Parlamento y el Poder Ejecutivo "es lo que no deja trabajar al país". En ese sentido, lamentó que, pese a que el país está próximo a cumplir su Bicentenario, todavía hay centros poblados sin agua potable o con un deficiente acceso a la educación.



Esta mañana, el presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, alertó que "sería un grave precedente para el país" que este pedido prospere debido a que en el futuro cualquier presidente podría ser vacado "por cada denuncia preliminar y sin corroborar".

"La señal que estamos enviando a nivel internacional es que tenemos un Congreso que ha tomado como deporte la vacancia presidencial y que cada mes está presentando una vacancia presidencial interpretando en forma arbitraria la causal de incapacidad moral permanente, basado en supuestos y hechos no corroborados", señaló.

Luego de calificar esta medida como una "tremenda irresponsabilidad de algunos congresistas" y de solicitarles que "ya paren con esta incertidumbre para el país", Martos informó que se comunicó con el presidente del Congreso, Manuel Merino, para solicitarle que adelante la votación "lo antes posible porque no podemos dejar al país en incertidumbre".

En declaraciones a la prensa, el jefe del Gabinete Ministerial adelantó que un equipo de trabajo, junto con la ministra de Justicia, evaluarán las acciones que tomarán frente al nuevo pedido de vacancia presidencial, entre estas la posibilidad de que el Ejecutivo acuda nuevamente ante el Tribunal Constitucional.

Asimismo, señaló que intentará reunirse con algunas bancadas "que tienen un espíritu democrático" antes del 9 de noviembre, fecha prevista para que el presidente Vizcarra acuda al Parlamento a dar sus descargos, a fin de expresarles la preocupación del Gobierno sobre el daño que hace al país un nuevo pedido de vacancia.

"Están creando una crisis política innecesaria que está retrasando todo lo que es la lucha contra la pandemia, está retrasando todo lo que es la reactivación económica y lo que están buscando algunos congresistas es que el Congreso a la vez gobierne y legisle y eso sería totalmente desastroso para el país", precisó.

