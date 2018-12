Verdadero o Falso | Martín Vizcarra: “En el último trimestre de este año, hemos logrado disminuir este valor [la prevalencia de anemia en niños de 6 a 36 meses] a 44.7%”

Martín Vizcarra | Fuente: Foto: Presidencia / Video: RPP Noticias

Martín Vizcarra, presidente de la República

Contexto: Mensaje a la Nación

Fecha: jueves 13 de diciembre de 2018

Estos dijo Martín Vizcarra | Fuente: RPP

En su mensaje a la Nación del día jueves 13 de diciembre, el presidente Martín Vizcarra indicó que uno de los logros en lo que va de su gestión ha sido una reducción significativa de la anemia en menores de edad: “En marzo cuando empezó́ mi gobierno, según el INEI la anemia alcanzaba al 49% de los niños de 6 a 36 meses”, señaló. “Este escenario negativo nos impulsó a implementar acciones concretas, porque no podemos permitir que 5 de cada 10 niñas y niños sean afectados por este mal. En el último trimestre de este año, hemos logrado disminuir este valor a 44.7%”. OjoPúblico ha verificado que esta afirmación es engañosa.

Para conocer de dónde procedía la información señalada por el presidente, OjoPúblico se comunicó primero con el Ministerio de Salud. Según nos dijo la oficina de prensa del ministerio, la información con que cuenta el Minsa es la misma con la que cuenta la presidencia y esta ha sido proporcionada por el INEI. Se nos indicó también que si bien el INEI publica las cifras definitivas de información anual en la llamada Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES), existe data trimestral de consumo interno que, a pedido del ministerio o de presidencia, puede ser facilitada a estos organismos.

Según los datos de la última ENDES, publicados en mayo de 2018 y correspondientes a la encuesta realizada en 2017, la prevalencia de anemia en niños y niñas de entre 6 y 35 meses en el Perú alcanza el 43.6%. Esta cifra no se ha había movido con respecto al año anterior, como puede verse en este cuadro:

Ahora bien, según el presidente Vizcarra, las cifras que ofreció corresponden a marzo de 2018 (49%) y luego al último trimestre del año (44.7%).

Para entender si estas cifras eran correctas, OjoPúblico se comunicó con el INEI. Ahí conversamos con Héctor Benavides, Director Técnico Adjunto de Demografía e Indicadores Sociales del instituto. Benavides nos explicó que, si bien el INEI publica las cifras oficiales en la ENDES una vez al año, es habitual que distintas instancias del gobierno soliciten datos cuando la encuesta aún no ha concluido, para tomar decisiones e informar acciones concretas. Sin embargo, nos dijo Benavides, “esa información es una cuestión interna, no suele hacerse pública porque hasta que no se termine la encuesta se trata de cálculos incompletos”.

La Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) es un estudio que se realiza a través de entrevistas en más de 30 mil viviendas en todo el país, lo que se hace en distintas etapas a lo largo del año. Al primer semestre, por ejemplo, se contaba con el “50% de la data”, según indicó Benavides. Es por ello que la información que pueda obtenerse antes de concluido el estudio total se considera incompleta.

De hecho, en un comunicado del Ministerio del Desarrollo en Inclusión Social del día 16 de diciembre, la oficina general de comunicación estratégica del ministerio señalaba que “el INEI dará las cifras definitivas al cierre del año. Las preliminares del segundo semestre muestran un avance positivo”. Sin embargo, como bien ha explicado el INEI, esas cifras preliminares no son definitivas debido a los datos que faltan por procesar y por ende no puede decirse de manera concluyente que la anemia se haya incrementado o disminuido hasta que se cuente con la cifra oficial de la ENDES 2018.

OjoPúblico se comunicó en varias ocasiones con la oficina de comunicación de la presidencia, a fin de recibir mayor información acerca de las cifras indicadas por el mandatario, pero no obtuvimos respuesta.

En función a lo revisado, OjoPúblico ha encontrado que la afirmación del presidente Vizcarra respecto a la disminución de la anemia durante su mandato no puede sostenerse de manera concluyente. Por lo tanto, tal como fue expresada, resulta engañosa.