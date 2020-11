Violeta Bermúdez: "El día en que no sea noticia que una mujer asume un cargo, habremos logrado la igualdad"

Violeta Bermúdez, presidenta del Consejo de Ministros. | Fuente: Foto: Presidencia / Video: RPP Noticias

La nueva presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, aseguró que antes de las próximas 24 horas el Gabinete designará al próximo titular del Ministerio de Energía y Minas, el cual se encuentra pendiente. Sobre su identidad, dejó abierta la posibilidad de que pueda ser tanto un hombre como una mujer, debido a que la conformación de un Gabinete paritario fue uno de los temas en los que coincidió con el presidente Francisco Sagasti.

En entrevista con RPP Noticias, la jefa del Gabinete Ministerial destacó que actualmente varios altos cargos públicos, como el Tribunal Constitucional o diferentes ministerios, estén liderados por mujeres; sin embargo, lamentó que esto todavía siga siendo noticia en estos tiempos. En esa línea, resaltó que en el actual equipo de ministros hay personas con vocación de servicio que han dejado de lado posiciones importantes y proyectos personales.

"Yo creo en que el día que no sea una noticia que una mujer asume un cargo, asume un ministerio o un Tribunal, ese día habremos logrado la igualdad. Mientras siga siendo noticia es que las cosas no están tan bien, entonces me parece muy importante reconocer que el presidente Sagasti desde el primer momento me dijo que tenemos que armar un Gabinete paritario porque en nuestro país hay hombres y mujeres muy capaces", comentó.

En el diálogo con Ampliación de Noticias, Bermúdez señaló que el primer objetivo de este gobierno de transición será el de garantizar elecciones generales "libres y transparentes", donde desde el Ejecutivo se garantice la neutralidad. De igual modo, destacó que en los próximos meses se trabajará en promover espacios de participación ciudadana.

Luego de agradecer la participación de algunos congresistas en la ceremonia de juramentación de los nuevos ministros, señaló que desde el Ejecutivo "tienen la mejor intención" de llevar a cabo diálogos con el Parlamento "que se ajusten al contexto actual". En ese sentido, destacó el respaldo que tuvo el presidente Sagasti y su paso previo por este poder del Estado.

"A veces las rondas de diálogos son super útiles, pero hay que ver también los tiempos y también las voluntades y las agendas de todos. La idea del presidente es siempre ser convocante y dialogante. Para la PCM es fundamental una comunicación clara con el Congreso porque tenemos que concurrir para explicar la política general del Gobierno", mencionó.

