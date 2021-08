El ministro Walter Ayala rechazó las frases del canciller. | Fuente: RPP

El ministro Walter Ayala señaló que el canciller Héctor Béjar se pronunciará mañana martes para aclarar sus cuestionadas expresiones en torno al terrorismo en el Perú.

"No estoy justificando a nadie, lo que sí estoy pidiendo es que él se pronuncie. Una vez de haberlo escuchado, hay dar el derecho a la defensa que es lo más razonable, y de ahí decir lo que uno piensa", sostuvo en Nada Está Dicho por RPP.

El titular del Mindef evitó comentar cuál sería su posición si mañana no le convence la explicación del ministro de Relaciones Exteriores, e insistió en que primero "hay que escucharle y ver lo que dice".

Esta noche, la Cancillería emitió un comunicado indicando que las palabras de Héctor Béjar "vienen siendo manipuladas, editadas, recortadas y sacadas de contexto con el propósito de desacreditarlo" y sea censurado.

Al respecto, el ministro Ayala dijo que "esperemos que dé una declaración que justifique lo que él está diciendo en su comunicado".

Asimismo, reafirmó su respaldo a la Marina de Guerra y a las Fuerzas Armadas y aseguró que su compromiso "como ministro es la lucha contra el terrorismo de manera frontal".

"Como responsable político, rechazo esas frases, yo no estoy siendo tibio (...) por eso he conversado con el mismo canciller Béjar, he ido a buscarlo", añadió.

Indicó que conversó con él por teléfono y le "manifestó el malestar no solamente en la Marina de Guerra, sino también de muchos ciudadanos, incluyendo a mi persona".

¿Qué dijo el canciller Héctor Béjar?

El pasado 27 de febrero, Héctor Béjar fue invitado como expositor sobre la izquierda peruana y declaró que "Sendero Luminoso ha sido en gran parte obra de la CIA y los servicios de inteligencia”.



"El terrorismo en el Perú lo inició la Marina, y eso se puede demostrar históricamente; han sido entrenados para eso por la CIA", dijo.



Este lunes, la Marina de Guerra del Perú expresó su rechazo "tajante" a las recientes declaraciones del canciller, las cuales calificaron como una "afrenta" en la lucha contra el terrorismo.

"Constituye una afrenta contra los hombres y mujeres que lucharon y continúan luchando contra la delincuencia terrorista, contra las viudas, huérfanos y deudos víctimas de esta execrable acción, así como contra todos los hombres y mujeres que integran nuestra bicentenaria institución", señalaron en el comunicado.

A este rechazo se han sumado las críticas por parte de congresistas y exautoridades.