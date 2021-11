El ministro de Defensa, Walter Ayala. | Fuente: Andina

El ministro de Defensa, Walter Ayala, ha puesto su cargo a disposición del mandatario Pedro Castillo tras la denuncia en su contra de una presunta injerencia en los ascensos de las Fuerzas Armadas (FF.AA.).



"Pongo mi cargo a disposición al señor presidente de la República y jefe supremo de las FF.AA, agradeciendo a mi país y cumpliendo con mi deber a la patria. No usen pretextos contra la democracia", anuncio a través de su cuenta en la red social Twitter.

Los excomandantes generales del Ejército, José Vizcarra, y de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), Jorge Chaparro, acusaron hoy al ministro de Estado de haber pedido ascender a dos coroneles de forma irregular.

Sin embargo, Walter Ayala rechazó haber tratado de influir en el proceso de renovación de la cúpula militar.

"Lo que yo niego es una interferencia en los ascensos. Es más, cuando los ascensos llegan a mi mano, yo no lo observé, yo he firmado y lo he publicado", expresó ante la prensa.

FIRMAN MOCIÓN DE INTERPELACIÓN

Horas antes, fuentes de RPP informaron que el presidente Pedro Castillo había pedido al ministro de Defensa su renuncia al cargo, luego de los cuestionamientos.

Por otra parte, congresistas de diversas bancadas han firmado una moción para que sea interpelado por el pleno del Parlamento.