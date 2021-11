El renunciante ministro de Defensa, Walter Ayala. | Fuente: Andina

El renunciante ministro de Defensa, Walter Ayala, afirmó que no existen chats de WhatsApp con el excomandante general del Ejército, José Vizcarra, donde supuestamente ordene ascensos en las Fuerzas Armadas.



En entrevista con Cuarto Poder, manifestó que existió una comunicación con Vizcarra, pero estas fueron para pedir información sobre denuncias que involucraban a un coronel, entre otros temas que no tienen nada de irregular.



“Esos chats (donde supuestamente dirigiría los ascensos) no existen, yo no podría decir que ascienda alguien”, enfatizó Walter Ayala.



Explicó que quien lleva el proceso de ascenso son las mismas Fuerzas Armadas a través de un comité donde se evalúan a los candidatos de acuerdo a un proceso que tiene características propias.



Consultado sobre su renuncia irrevocable al cargo de ministro de Defensa, Walter Ayala recalcó que por este tema hubo un ruido político y donde ahora se pretende involucrar al jefe del Estado.



“Yo tengo la conciencia limpia. Si renuncié no es porque tenga miedo, sino porque, lamentablemente, están yendo por el presidente. Han hablado de infracción constitucional, de vacancias”, manifestó



SECRETARIO GENERAL DE PALACIO

De otro lado, el secretario general de Palacio de Gobierno, Arnulfo Bruno Pacheco, mencionó que el presidente de la República, Pedro Castillo, no realizó recomendaciones a favor de algunos oficiales, durante el último proceso de ascensos en las Fuerzas Armadas (FF. AA.).



El funcionario reconoció, en la entrevista concedida al programa periodístico Panorama, que sus funciones en el Despacho Presidencial abarcan aspectos técnicos y administrativos y, como tal, le compete revisar, entre cosas, el proceso de ascensos de las FF. AA., y publicarlos.



“El presidente no hizo ninguna recomendación para ninguna persona. El presidente me dijo: ‘Secretario general estamos en las fechas finales de las evaluaciones para el proceso de ascensos que los generales nos han indicado. Así que usted se encargará de recibir los resultados. Obsérvelos y publíquelos’. A mí llegan los resultados con las actas después de haber realizado esta evaluación, que no es de una semana, esta viene desde enero”, informó.



Por otro lado, Pacheco aseguró que, en el caso de la remoción de los comandantes generales responden a un acto de confiabilidad.



“El presidente y todos los militares saben que la confianza no se discute. Es algo que debe ser recibido con honor y deben terminar hasta el final con honor. Esto lo digo, también, como trabajador del Ejército. Creo que hay un malestar natural, por invitarlos al retiro, por el tema de confiabilidad”, finalizó.



(Con información de Andina)

