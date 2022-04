El defensor del Pueblo se mostró preocupado por la situación de las instituciones | Fuente: Andina

Walter Gutiérrez, actual defensor del Pueblo, manifestó que hay un acelerado debilitamiento en toda la administración pública y responsabilizó al presidente Pedro Castillo de no convocar profesionales idóneos para puestos importantes en el Estado.

"El presidente tiene que darse cuenta que debe designar personas competentes, que pueden ser de su partido político, pero deben ser personas con conocimientos de las políticas públicas y no improvisadas", manifestó en "Nada está Dicho" de RPP.

El defensor del Pueblo señaló que mientras no se convoque a profesionales con experiencia seguiremos con estos problemas de gestión. Es por ello que la ciudadanía está muy indignada.









"Hay un acelerado debilitamiento en toda la administración pública y esto se advierte en el sector Salud, Migraciones, prácticamente no hay un espacio en el Estado donde no se pueda verificar esta fuerte ineficiencia y lo advertimos desde agosto pasado, incluso me entrevisté con el presidente sobre este tema", reveló Gutiérrez.

Presentan denuncia constitucional contra el defensor del Pueblo

El congresista de Perú Libre, Alex Flores Ramírez, interpuso este martes una denuncia constitucional contra el defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, por presunto "abuso de autoridad".

El legislador precisó que planteó este procedimiento ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Parlamento a raíz de los constantes pronunciamientos en contra del presidente de la República, Pedro Castillo.