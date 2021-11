Walter Martos: “Tanto la extrema derecha como la extrema izquierda le hacen tremendo daño al país”

Walter Martos estuvo esta mañana en Enfoque de los Sábados. | Fuente: Foto: Andina / Video: RPP

El exjefe del Gabinete, Walter Martos, aseguró que los extremos ideológicos, tanto de derecha como de izquierda, “son malos”, por lo que consideró que se debe buscar un “equilibrio” entre ambas posturas.

“Tanto la extrema derecha como la extrema izquierda le hacen tremendo daño al país. Tenemos que encontrar un equilibrio y dar respuestas pragmáticas a las necesidades y la problemática nacional”, dijo en Enfoque de los Sábados.

“El señor presidente (Pedro Castillo) tiene algunas creencias muy firmes que no responden a este equilibrio que debe mantener un estadista para conducir al país”, añadió.

Para el exministro, una de estas “creencias” es que solo se debe gobernar con gente con ideología afín.

“Eso está excluyendo a excelentes profesionales que no son de izquierda o que son de otra tendencia política. Para conducir al país, se tiene que hacer organizando equipo de los mejores profesionales, los más capacitados, los más expertos”, remarcó.

La Asamblea Constituyente

Walter Martos señaló que la “terquedad” del Gobierno de implementar una Asamblea Constituyente para elaborar una nueva Carta Magna no solo aleja a quienes no concuerdan con esa idea, sino que “asusta” a los inversionistas.

“Si no hay un influjo de inversionistas, no vamos a tener empleo. Si no tenemos empleo, no hay capacidad de gasto; y si no hay capacidad de gasto, podemos entrar en una hiperinflación que nadie nos para”, alertó.



