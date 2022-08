Ministro del Interior afirma que alto mando de la PNP pidió el cambio de Harvey Colchado de equipo especial

Willy Huerta, ministro del Interior, habla a la prensa durante presentación de más de 10 toneladas de drogas decomisadas por la Dirección Antidrogas (Dirandro). | Fuente: RPP

El ministro del Interior, Willy Huerta afirmó este lunes que el pedido para cambiar al coronel PNP Harvey Colchado Huamaní, coordinador del Equipo Especial de la Policía Nacional (PNP) para apoyar a la Fiscalía en la búsqueda y captura de los prófugos Juan Silva, y Fray Vásquez, responde a una solicitud de altos mandos policiales y para preservar el "principio de legalidad".

Durante la presentación de más de 10 toneladas de drogas decomisadas por la Dirección Antidrogas (Dirandro), Willy Huerta aclaró que en estos casos se requiere que la dirección se encuentre a cargo de un miembro de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía Nacional (PNP).

"Lo que pasa es que el trabajo de inteligencia e investigación son rasgos muy particulares y cada uno tiene su propia función, razón por la cual el alto mando de la Policía aquí presente han comunicado, opinado e informado de que debe ser conducida por un miembro integrante de la División de la Diviac, que es el coronel Moreno Panta, es uno de los integrantes, la finalidad es preservar el principio de legalidad", dijo.



El ministro Willy Huerta destacó que lo que se busca es fortalecer el citado Equipo Especial y descartó que se trate de retirar a sus integrantes.

"Este Equipo no se va a desarticular y tampoco se va a desintegrar. Los cuatro oficiales superiores que están integrando este Equipo Especial van a continuar trabajando", afirmó.

Además, el ministro del Interior solicitó a los medios de comunicación terminar con el tema del Equipo Especial en apoyo de la Fiscalía, ya que se hacen "situaciones innecesarias y pérdida de tiempo", en vez de trabajar en la lucha contra crimen organizado y seguridad ciudadana.

"Solicito que cuando emitan informaciones emitan de forma clara y objetiva, no crean incertidumbre y dudas sobre la población. El fortalecimiento de este Equipo es con fines de mejorarlo y creando la mejor coordinación con el Ministerio Público", señaló.

Reunión de Fiscal de la Nación y ministro del Interior

Fuentes de RPP Noticias confirman que mañana martes a las 10:00 am se reunirán la fiscal de la Nación, Patricia Benavides yel ministro del Interior, Willy Huerta para hablar sobre la continuidad del coronel Harvey Colchado en el equipo especial de la PNP en apoyo de la Fiscalía.

"Espacio Vital": El doctor Juan Carlos Celis, médico infectólogo - tropicalista y jefe de infectología del hospital regional de Loreto, sostuvo que no se transparenta la información de la viruela del mono para el público y que no se tienen datos claros sobre cómo se está trasmitiendo la enfermedad y eso da paso a la desinformación y a las noticias falsas. Agregó que la viruela del mono, aumenta con una velocidad que no ha permitido que se controle, se ha perdido el rastro de la epidemia. Además explicó que hay dos tipos de vacunas contra la viruela, pero no hay información clara sobre cuándo estarán disponibles y cómo será su distribución para los diferentes países. Por eso no se debe hablar de que se van a comprar vacunas, precisó.

