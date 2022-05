Congresista Wilson Soto señaló que en los próximos días emitirán un primer informe sobre denuncia constitucional contra Pedro Castillo por presunta traición a la patria | Fuente: RPP Noticias

El congresista de Acción Popular, Wilson Soto, declaró en diálogo con RPP Noticias que ya recibió el oficio de la denuncia constitucional 219, que acusa al presidente de la República Pedro Castillo por presunta traición a la patria por declarar una supuesta salida al mar de Bolivia.

En esa línea, agregó que emitirán un informe en los próximos días y prefirió no adelantar opinión sobre el caso. Recordemos que la denuncia está siendo investigada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

"En cinco días estaremos emitiendo un informe. Vamos a hacer la determinación de hechos. El informe final ya será posterior a eso", señaló en Ampliación de Noticias.

Hoy recibimos la delegación de la #DenunciaConstitucional 219 de la #SubComisiónDeAcusacionesConstitucionales, luego de haberse resuelto las reconsideraciones pendientes.



A partir de este momento asumimos con responsabilidad y objetividad el caso. pic.twitter.com/VHcZyPEsCF — Wilson Soto Palacios (@wilsonsotop) May 16, 2022

Situación en Huancavelica

El parlamentario, durante la semana de representación de los congresistas a sus regiones, fue a Huancavelica junto a la Presidenta del Congreso, María del Carmen Alva. Wilson Soto criticó que la región "sea siempre ha sido olvidada por los gobiernos de turno" y que se busquen soluciones en el sector agrícola ya que "el 70% de la población en Huancavelica vive de la agricultura".

Además, señaló que el día de ayer estuvo en la central de Mantaro para evaluar la situación de la energía eléctrica y criticó que ello no beneficie a los trabajadores.

"¿Cómo es que Huancavelica produce energía eléctrica, pero los mismos pobladores no pueden tener? De Colcabamba sale para las grandes empresas. Estoy promoviendo un proyecto de ley para la masificación de la energía eléctrica", declaró en Ampliación de Noticias.

"Todas las veces que los señores ministros venían al Congreso a exponer su agenda política yo siempre he sido objetivo y les he dicho que este gobierno no tiene en agenda a Huancavelica", criticó en Ampliación de Noticias.

Por ello, Wilson Soto, culminó en que el Gobierno debe dar importancia a la agricultura frente al alto costo de vida y la escasez de los fertilizantes que impacta en la economía familiar.

"Hasta la fecha se estaba exportando guano de isla, pero debería primar el mercado interno en los agricultores del Perú profundo porque han sido golpeados. Gracias a ellos en la ciudad de Lima tenemos comida para nuestros hogares, asi que no podemos ser ajenos a ellos", sentenció.

