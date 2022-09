Dina Boluarte: Yenifer Paredes recibió Bono Yanapay porque era "persona vulnerable"

La ministra Dina Boluarte se pronunció sobre Yenifer Paredes al ser beneficiaria del subsidio económico individual Yanapay Perú. | Fuente: Andina/Congreso de la República

La titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), Dina Boluarte, afirmó este martes que la cuñada del presidente Pedro Castillo, Yenifer Paredes, recibió el Bono Yanapay, porque era una persona vulnerable. Sin embargo, la también vicepresidenta defendió los filtros de su sector para otorgar estos subsidios económicos.

"El tema de la señora Yenifer Paredes nosotros hemos hecho la consulta en su oportunidad y lo que nos han dicho es que, cuando se dio el Bono Yanapay, su cuñado, era ya presidente, pero ella era persona vulnerable. Pero ya no está, el Bono Yapanay ya terminó", precisó a la prensa en el Congreso de la República.



En agosto se conoció que Yenifer Paredes recibió S/ 350 soles como parte del subsidio económico individual Yanapay Perú, que otorgaba el Gobierno a personas mayores de edad en situación de pobreza o vulnerabilidad, así como a los usuarios de los programas sociales Juntos, Pensión 65 o Contigo del Midis, en el contexto de la pandemia de la COVID-19.

"Nosotros, a través del Bono Yanapay, que fue la gestión de Dina Boluarte en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, cubría prácticamente a casi el 50 % de la población peruana, es decir, a 12 millones 500 mil personas. Dentro entre ellas hemos tratado de hacer la focalización de manera personalizada, porque el bono que llegó fue de forma individual y casi no hemos tenido situaciones de quejas como en los bonos anteriores porque hemos trabajado con experiencia de los bonos anteriores y hemos podido focalizar de mejor manera. Están funcionando los filtros", aclaró Boluarte.

Padres del mandatario en Pensión 65

Sobre la inclusión de los padres del mandatario Pedro Castillo como beneficiarios de Pensión 65, Dina Boluarte explicó que los progenitores del Jefe de Estado se encuentran en el padrón desde antes de la actual gestión presidencial y pidió respetar ese derecho.



"Los derechos de las personas de la tercera edad se tienen que respetar. Nosotros hemos hecho la consulta a los señores y nos han dicho que no quieren ser mantenidos por su hijo y prefieren estar en el padrón, son personas vulnerables", manifestó.

