Bush y Fujimori eran presidentes de Perú y EE.UU. cuando se dio el golpe del 5 abril de 1992. | Fuente: Foto: AFP-theodysseyonline.com / Video: RPP

El 20 de abril de 1992, Alberto Fujimori y George y H. W. Bush -fallecido este viernes-, presidentes de Perú y Estados Unidos conversaron por teléfono por poco más de media hora. El Departamento de Estado de EE.UU. desclasificó la transcripción del diálogo entre ambos sobre lo ocurrido en el autogolpe del 5 de abril de 1992 y sobre los planes del Gobierno para restablecer la democracia. Esta es la transcripción del documento al que RPP Noticias tuvo acceso exclusivo* mediante el Institute for Liberty and Democracy de Hernando de Soto.

EL DIÁLOGO

- Bush: Señor Presidente, ¿cómo está?

- Fujimori: Buenas tardes, señor Presidente, es un placer y un honor.

- Bush: Señor Presidente, quería hablar con usted porque he estado muy preocupado por la situación en Perú. Entendemos que tiene enormes problemas y no queremos complicar las cosas, pero no quiero ningún malentendido entre los Estados Unidos y Perú en este momento.

- Fujimori: Le agradezco por su interés personal y aprecio la oportunidad para darle algunos detalles sobre lo que está pasando en Perú, incluyendo algunas cosas que quizás no se enterarían mediante vías normales. Me gustaría darle una previa de lo que pasará y algunas ideas que tenemos.

- Bush: Me encantaría oír esto de usted. Tenemos empatía por sus problemas y un enorme respeto por el progreso que ha hecho, pero nuestra gran preocupación es el abandono de la democracia. Estoy seguro de que usted sabe cómo nos sentimos sobre la democracia desde nuestro estudio de la historia. Quería transmitirle esto personalmente.

- Fujimori: Gracias. Quiero confirmarle lo mismo que le hemos dicho a la gente del Perú y a la prensa internacional. Esta situación es temporal. Es una situación transitoria que no durará más de 12 meses. No voy a convertirme en un dictador, mi intención es reforzar la democracia. Quiero democratizar nuestras instituciones y romper el ciclo que está hundiendo al Perú. Este objetivo ha sido perseguido por muchos años, se han hecho promesas pero el objetivo nunca ha sido alcanzado. El proceso terminará en 12 meses en las elecciones generales en 1992. Como le dije en setiembre de 1991, mi intención no es convertirme en un dictador sino fortalecer la democracia. Esta situación estaba amenazando nuestra política económica.

- Bush: Ya veo. Entiendo que su prioridad número uno fue reintegrar al Perú con el FMI (Fondo Monetario Internacional), el Banco Mundial y el BID (Banco Interamericano de Desarrollo). Estados Unidos y Japón tomaron la iniciativa al formar el grupo de apoyo para lograr esto. Queremos continuar ayudando con las reformas económicas, cooperar en la lucha contra el narcotráfico, y ayudarlo a continuar con el buen trabajo que ha comenzado en combatir al terrorismo. Mi problema básico es que sus acciones me hacen muy difícil si no imposible continuar con nuestros programas. Nos llegan todo tipo de amenazas del Congreso para cortar ayuda al Perú. Le urjo volver a la democracia tan pronto como pueda.

¿Hay alguna forma en la que pueda sacar ventaja de la presencia de la misión de la OEA, contactar a varios grupos en su país, todas las fuerzas democráticas, y llegar ahora a un proceso democrático? Eso es lo que le pedimos que haga, si hay alguna forma de que pudiera hacer eso ahora.

- Fujimori: La misión de la OEA llega esta tarde a Lima. Me reuniré con ellos mañana. Ayer, no, hace tres días, anuncié que estaré totalmente abierto al diálogo con todos los grupos en el país para acatar el mandato de la OEA. Tenemos una comisión nacional trabajando en esto. Creo que es la mejor señal que estamos enviando de que cooperaremos con la OEA.

Es mi intención volver al proceso democrático al Perú tan pronto como sea posible. Como la prensa ha reportado, aquí en Perú tenemos libertad de la prensa, libertad de asociación y nadie está detenido a excepción de un ministro que enfrenta varios cargos. Tenemos libertades completas. Hay libertad total, una atmósfera excelente para más diálogo.

- Bush: Entiendo que las medidas que tomó son bien recibidas por el pueblo del Perú. He visto un fuerte apoyo a lo que cree que debe hacer. Pero el punto que quiero hacer es que desde afuera, y la misión de la OEA se lo dirá, sucede lo opuesto. Hay poco entendimiento y muy poco apoyo a os primeros pasos que ha tomado. Esperamos que con la visita de la OEA, algunos acuerdos puedan ser alcanzados. Necesita llegar a algún acuerdo con la misión de la OEA.

Sé que usted tiene relaciones con un número de países, no solo con los Estados Unidos. Pero sentí que tenía que decirle que bajo nuestro sistema, será extremadamente difícil avanzar en nuestras relaciones de forma normal a menos que este problema se resuelva y que la democracia sea restaurada.

- Fujimori: De mi parte tenga la seguridad, señor Presidente, que haré todos los esfuerzos necesarios para asegurar el éxito de la misión de la OEA. Coincidimos en objetivos y estamos de acuerdo en la necesidad de restablecer la democracia en Perú. Eso es lo que el pueblo del Perú quiere: una profunda reforma en Perú. Le pediría su ayuda en difundir información sobre la situación aquí, que tenemos un apoyo enorme, que la gente este desafiando al viejo sistema, que no estaba funcionando. Esto no debe ser interpretado como un golpe en Alemania del Este o en la Unión Soviética. Ochenta o noventa por ciento del pueblo me apoya y eso debe ser considerado.

El pueblo y mi gobierno aprecian al apoyo y la amistad que me ha ofrecido durante 20 meses difíciles, pero la situación es bastante especial. Espero su compresión. No debería tener la menor duda de que pretendemos resolver la situación en el tiempo más corto posible. Democratizaremos el país tan pronto como sea posible. Le ruego por su apoyo y espero su ayuda con las instituciones financieras internacionales para que no cambien su posición de apoyo al Perú.

- Bush: Pongamos mucha de la esperanza en la misión de la OEA para llegar a una solución a esta situación. Pero por ahora lo que usted me ha pedido no es posible hacer, porque la democracia ha sido afectada. No tengo razón para dudar su compromiso con la democracia. Esperemos que puedan llegar a un acuerdo claro con la OEA. Tengo que decirle que, bajo este status quo, es imposible para nosotros tener relaciones normales, así que esperamos que la misión pueda cambiar las cosas, para que podemos poner una luz diferente.

- Fujimori: Quiero darle una previa de nuestros planes, pero le pido que se los quede para usted. Planeo anunciarlos mañana a través de la prensa nacional. Tiene que ver con una línea de tiempo para eventos futuros. Primero habrá un referéndum sobre las medidas tomadas hasta ahora. Este será el 30 de junio de 1992. Luego un debate nacional se dará el 1 de septiembre sobre reformas a la Constitución de 1979. Un referéndum nacional tendrá lugar el 8 de noviembre sobre reformas a la Constitución, en simultáneo con las elecciones municipales y regionales que ya están programadas. Luego de eso, elegiremos a un nuevo Congreso el 1 de marzo de 1993. Esto significa que dentro de 11 meses tendremos la democracia totalmente restablecida. La gente no quiere volver a la situación anterior. De esta forma, el pueblo del Perú tendrá democracia completa y participación en su gobierno.

- Bush: Gracias por compartir esta información conmigo. Escucharemos con mucha atención su anuncio. Sé que está muy ocupado y le deseo bien, pero espero que haga algo que continúe con la democracia. Esto es esencial para el apoyo que realmente queremos seguir dándole.

- Fujimori: Señor, quisiera decirle personalmente que aprecio la oportunidad de describirle al detalle lo que estamos planeando hacer. Estoy seguro de que cuando le demos este plan al pueblo y establezcamos contacto con la OEA, podemos volver a contactarnos sobre problemas series com narcotráfico o terrorismo. Usted conoce la situación de las drogas, no tanto la del terrorismo. Quiero tocar estos problemas dentro de un margen de trabajo de democracia y con el total del pueblo.

- Bush: Ya veo. Espero que tenga éxito. Espero que sus problemas se resuelvan. Muchas gracias por recibir una llamada a esta hora. Buena suerte.

-Fujimori: Muchas gracias y adiós.

*Fuente: Departamento de Estado de los EE.UU. Cortesía: Institute for Liberty and Democracy. Traducción: RPP Noticias.

El 5 de abril La noche del domingo 5 de abril de 1992, Alberto Fujimori, anunció a los peruanos la instalación de un “Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional”, que implicó la disolución del Congreso y la intervención del Poder Judicial. Este evento se recuerda como un autogolpe de Estado y marcó un punto de quiebre en la historia reciente del país. Otras instituciones que sufrieron una reorganización forzosa fueron el Consejo Nacional de la Magistratura, el Tribunal Constitucional, el Ministerio Público y la Contraloría.

Fujimori gobernó el Perú hasta el 2000. Actualmente está preso por los casos de La Cantuta y Barrios Altos. | Fuente: EFE