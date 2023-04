Abogado de Alejandro Toledo descarta la colaboración eficaz | Fuente: AFP | Fotógrafo: HANDOUT

El abogado Roberto Su, defensor legal del expresidente Alejandro Toledo, anunció que su patrocinado no se acogerá a la colaboración eficaz como parte de una estrategia para reducir los 20 años de prisión que solicita Fiscalía como parte de la acusación en su contra por el caso Interoceánica por el cual purga prisión preventiva.

"Solamente se acoge a colaboración quien dice 'soy culpable, acepto mi culpa y entablo una negociación', pero quien dice que no ha participado, como mi patrocinado, que no tiene conocimiento de los hechos, no tiene por qué acogerse a la colaboración eficaz. Ninguna persona puede aceptar un crimen para tratar de buscar un beneficio", indicó.

En declaraciones a la prensa luego de una nueva audiencia por el caso Interoceánica, el abogado justificó que el exmandatario, por segunda oportunidad, no haya participado, según dijo, porque el control de acusación no requiere la participación del abogado debido a que se trata de un "debate técnico" en el que no participan los acusados.

Asimismo, precisó que el exmandatario pasó por una evaluación hecha por médicos del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), entre los que se encontraba un psiquiatra. En esa línea, el defensor de Alejandro Toledo precisó que por el momento no han concretado su pedido para variar la prisión preventiva por arresto domiciliario.

"No hemos hecho ninguna petición de variación, hemos dicho que se está evaluando con médicos, le van a hacer pruebas y al final se va a tomar una decisión", indicó.

Fiscalía mantiene periodo de condena

Sobre este caso, el fiscal José Domingo Pérez, integrante del equipo especial Lava Jato, recordó que anteriormente reclamaron participar en las diligencias del examen médico al que ha sido sometido el expresidente Alejandro Toledo. Además, reiteró que no variarían su postura sobre la prisión preventiva en caso se compruebe que el exmandatario padece de cáncer.

"El día de hoy recién hemos podido tener conocimiento del certificado médico. La información que tenemos es la que se trasmite a través de los medios de comunicación y llegado el momento nos vamos a oponer a cualquier tipo de variación y será, finalmente, de ser el caso, el juez el que tendrá que tomar la mejor decisión", indicó.

En declaraciones a la prensa luego de la audiencia de control de acusación contra Alejandro Toledo, el fiscal a cargo del caso Interoceánica recordó que el Equipo Especial, a cargo del fiscal Rafael Vela, estuvo solicitando participar en estas actuaciones para verificar el estado de salud del expresidente; sin embargo, la Fiscalía no pudo ser parte.

"Recién el juez nos ha dado a conocer el certificado médico al cual ha sido sometido el acusado Alejandro Toledo. No podemos emitir un pronunciamiento en este momento respecto a esos fundamentos y llegado el caso, de darse ese supuesto que la defensa ha comentado públicamente, procederemos conforme a ley", apuntó.

Además de oponerse a un eventual pedido de variación de la prisión preventiva por arresto domiciliario -como plantea la defensa de Alejandro Toledo- en caso se compruebe que padece de cáncer, el fiscal encargado del caso apuntó que mantendrían su pedido de 20 años de prisión contra el exmandatario por el caso Interoceánica.

"Nosotros hemos hecho una postulación y vamos a sostener nuestra petición de pena y vamos a probar que Alejandro Toledo tiene que ser encausado en un juzgamiento y luego demostrar con prueba ante los jueces solicitar la condena que ya se ha anunciado", señaló.

En otro momento, Pérez Gómez evitó referirse a la posibilidad de que el expresidente Alejandro Toledo se allane a la colaboración eficaz, tal como lo señaló la fiscal de la Nación, Patricia Benavides; no obstante, deslizó estar en contra al sugerir que se trataría de una actuación "que no se encuentra dentro del marco legal".

"¿Usted quiere que me abran un proceso disciplinario por decir que hay actuaciones que no están dentro del marco de la legalidad? Cada funcionario tiene que ser responsable y competente dentro de la función y el cargo que desempeña. Yo no podría tomar posición o parte respecto de lo que no está dentro del marco de la ley y finalmente cada funcionario, de cualquier rango, es responsable por las actuaciones que haya realizado", dijo.



NUESTROS PODCASTS

¿Cómo ha hecho EE.UU. para disminuir los casos de cáncer en 33% en 32 años? ¿se podrá hacer lo mismo en el Perú?

La tasa de personas que mueren de cáncer en los Estados Unidos ha disminuido continuamente durante las últimas tres décadas, según un nuevo informe de la Sociedad Estadounidense del Cáncer. La tasa de mortalidad por cáncer en EE. UU. ha caído un 33% desde 1991, lo que corresponde a un estimado de 3,8 millones de muertes evitadas, según el informe, publicado el jueves en CA: A Cancer Journal for Clinicians. La tasa de vidas perdidas por el cáncer siguió disminuyendo en el año más reciente para el que hay datos disponibles, entre 2019 y 2020, en un 1,5%.