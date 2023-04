"Si los plazos se vencen, el expresidente Toledo se va a poner a disposición", dijo su abogado. | Fuente: EFE

Roberto Su, abogado de Alejandro Toledo, informó que el expresidente padece de un cáncer, además de una serie de enfermedades que habrían sido acreditadas. No obstante, comentó que, pese a ello, las razones de su defensa en Estados Unidos no van por el lado de la enfermedad, sino que sería otra su naturaleza.

"Su estado es de una persona convaleciente de un cáncer. Él lo ha dicho. Es una persona que tiene varias enfermedades acreditadas, con unos tratamientos que vienen de muchos años. Tiene todo un historial clínico en los médicos de California que lo atienden. Obviamente se aprecia que no es un Alejandro Toledo de hace 20 años. Es una personas que tiene resquebrajada su salud", dijo en La Rotativa del Aire.

"(El cáncer) no complicaría necesariamente su extradición. No se conoce que esta enfermedad pudiera ser un impedimento. Las razones que esgrimen sus abogados en Estados Unidos son de otra naturaleza (...) El expresidente Toledo tiene un tratamiento que le hace consumir entre 11 y 13 pastillas diariamente. Es lo que él utiliza en forma concurrente y permanente. (Pero) no es algo que los abogados hayan utilizado y además no corresponde de acuerdo al tratado. El tratado establece que el Estado peruano puede solicitar y tiene que acompañar los elementos de convicción que fundamentan el requerimiento.", agregó.

Si los plazos se vencen, Alejandro Toledo se va a poner a disposición"

Por otro lado, Roberto Su precisó que, en caso venza el plazo que retrasa su extradición, el exmandatario Toledo se entregaría a las autoridades norteamericanas.

"Si los plazos se vencen, el expresidente Toledo se va a poner a disposición de las autoridades en Estados Unidos, como lo hizo hace unos 15 días, donde unos reporteros de ustedes lo intervienen cuando estaba saliendo de la Corte, porque le dijeron que continúe en libertad", expresó.

No obstante, mencionó que, por lo pronto, continuará ejerciendo la defensa del exjefe de Estado, dando seguimiento a las diligencias que tiene pendiente en Lima.

"He conversado ayer y hemos coordinado las diligencias que tenemos en Lima. Hoy tenemos una diligencia a las 3.00 p. m. con el juez Concepción Carhuancho, que creo que va a emitir una resolución respecto al sobreseimiento de dos extrabajadores de Maiman. Mañana continúa el juicio oral por el ´caso Ecoteva´. Y el viernes tenemos otra diligencia con el juez Concepción Carhuancho, donde continúa el control de acusación", afirmó.

"El presidente Toledo, durante los años que han trascurrido a la fecha, solo en una oportunidad lo han convocado para que declare en el ´caso Internamericana Sur trampo 4´. En el ´caso Interoceánica Sur trampos 2 y 3, donde se le dictó la prisión prevemtiva, nunca se le citó para que declare", finalizó.