Fiscalía cerró un acuerdo de colaboración con Josef Maiman. | Fuente: Foto: Andina / Video: RPP Noticias

El abogado Roberto Su, defensor legal del expresidente Alejandro Toledo, consideró que el acuerdo de colaboración eficaz que firmó la Fiscalía con el empresario israelí Josef Maiman para contribuir con las investigaciones por el caso Odebrecht es "innecesario" y tiene como único objetivo incriminar al expresidente.

"La Fiscalía del Perú no necesita llegar a un acuerdo con Maiman porque la información que ha llegado del banco suizo ha entrado al expediente Ecoteva y por lo tanto no es una información que le esté dando Maiman, sino que está llegando por una investigación propia del Estado peruano. No tienen necesidad de negociar beneficios cuando tienes las pruebas que te ha enviado el banco suizo en la investigación", señaló.

Luego de cuestionar los testimonios de funcionarios de Odebrecht y de señalar que Josef Maiman y Jorge Barata "se han puesto de acuerdo", el abogado recordó que a la empresa brasilera no le conviene aceptar una responsabilidad por encima de los 29 millones que se estableció en Estados Unidos como parte de un acuerdo de culpabilidad.

"Las declaraciones que puedan dar en Brasil para nosotros no tienen ningún peso. Más allá de lo que diga Barata, pueden alinearse todos los funcionarios de Odebrecht y decir lo mismo. A nosotros nos interesa cuál ha sido el desplazamiento del dinero y cómo se ha manejado en los bancos. Eso le va a servir al juez para determinar quién es el autor y beneficiario", sostuvo.





Para el abogado, la Fiscalía peruana ha logrado corroborar que el empresario de Josef Maiman se encuentra involucrado en un caso de lavado de activos. Sin embargo, consideró que la hipótesis fiscal sobre la responsabilidad de Toledo -supuesto principal beneficiario- debe ser corroborada durante el juicio.

"La ruta del dinero demuestra que el manejo y el gasto del dinero se ha hecho por en beneficio de él (Josef Maiman, de su mamá, de su hermana, de sus hijos, de sus empresas", señaló.

El abogado de Toledo recordó que, según informe de Suiza, en el 2008 Maiman abrió una cuenta a nombre de su madre por 6 millones de dólares desde donde distribuyó dinero para sus gastos personales y familiares.

"Parece que es una conducta propia de Josef Maiman el de utilizar a la familia y ahora se entiende por qué le pide a Eliane Karp que a nombre de su madre (Eva Fernenbug) puedan hacer determinadas operaciones", dijo.