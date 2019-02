Los interrogatorios a exdirectivos de Odebrecht se dan tras la firma del acuerdo de colaboración con la empresa. | Fuente: RPP

El equipo de fiscales del caso Lava Jato realiza esta semana en Brasil una serie de interrogatorios a siete exdirectivos de Odebrecht tras la firma de un acuerdo de colaboración eficaz con la constructora brasileña, involucrada en casos de corrupción en el Perú. Si bien los fiscales no han dado versiones oficiales sobre lo que vienen declarado los exejecutivos, más allá de que han sido útiles para sus investigaciones, esto es lo que se ha podido saber sobre lo dicho a las autoridades peruanas en la sede de la Procuraduría de Curitiba.

Miércoles 20

-De acuerdo con fuentes citadas por La República, Igor Braga Vasconcelos confirmó a la Fiscalía peruana que Odebrecht pagó a Félix Moreno por la Costa Verde Callao y que el entonces gobernador recibió US$ 2,6 millones, de los cuales US$ 2 millones fueron para el publicista Luis Favre. El portal Convoca agrega que, según el exdiretivo de Odebrecht, los pagos fueron en total de US$ 4 millones: US$ 1.4 millones fueron para el empresario Gil Shavit.

- Para este miércoles está programado el interrogatorio de Igor Braga Vasconcelos, exapoderado de Odebrecht Ingeniería y Construcción. Está previsto que se le pregunte sobre el caso Costa Verde Callao, que involucra al exgobernador del Callao Félix Moreno. La diligencia comenzó alrededor de las 7:00 a.m. en Perú (9:00 a.m. en Curitiba).

Graciela Villasís, jefa de la Unidad de Investigación del diario El Comercio, también conversó con RPP sobre las declaraiones de los exdirectivos | Fuente: RPP Noticias

Martes 19: revelaciones sobre la Interoceánica

La Fiscalía tomó la declaración de Sergio Nogueira Panicali, exscecretario de la junta de Conirsa. Conirsa fue el consorcio formado por la brasileña Odebrecht y las peruanas Graña y Montero, JJ Camet e ICCGSA, la cual se encargó de la construcción de la Carretera Interoceánica Sur tramos II y III durante los gobiernos de Alejandro Toledo y Alan García. Según versiones periodísticas, el exdirectivo dijo que se pagaron en total US$ 45 millones por sobornos vinculados a la Interoceánica y que las socias peruanas de Odebrecht lo sabían.

Sobre el interrogatorio, IDL-Reporteros informó que Nogueira dijo que cuando se hizo cargo del proyecto de la Interoceánica, encontró en el presupuesto un “monto suelto” de alrededor de US$ 45 millones. Cuando preguntó por este monto a su antecesor, Luiz Weyl, él le dijo que le ha haga la consulta a Jorge Barata, entonces número 1 de Odebrecht en Perú. Este reunió a los socios de Conirsa y les dijo que los 45 millones eran para “los gastos ilícitos para la conquista del proyecto”, lo que fue aceptado por las consorciadas: los brasileños se hicieron cargo del 70% de este monto y las peruanas del resto, todo esto según la versión citada.

En declaraciones a la prensa, el fiscal Germán Juárez Atoche dijo que las declaraciones de Nogueira fueron “esclarecedoras” y que revelaron cosas “que no se sabían”, en particular respecto al caso de la Interoceánica.



Según declaraciones previas de exdirigentes de Odebrecht, Alejandro Toledo fue el presunto receptor de 20 millones de dólares, mientras que el expresidente de Ositran Juan Carlos Zevallos (hoy en prisión preventiva) recibió US$ 750 mil. Además, el mismo medio reporta que Nogueira dijo que le dieron US$ 50 mil al árbitro Horacio Cánepa. Queda por revelarse cuál fue el destino del resto de los supuestos US$ 45 millones.

“Todo esto se va a ir complementado con la información que ofrezca Jorge Barata (entre el 12 y 14 de marzo. Allí se sabrá qué es de los 45 millones, a quién se le entregó todo ese dinero”, comentó a RPP Noticias César Romero, periodista del diario La República, que también reportó esta versión sobre el interrogatorio, así como El Comercio y el portal de investigación Convoca. Tras estas publicaciones, la empresa Graña y Montero emitió un comunicado en el que dicen que no tienen información sobre lo presuntamente revelado por el testigo y que están dispuestos a colaborar con las investigaciones de la Fiscalía.

Nogueira dijo, según versiones periodísticas, que se pagaron en total 45 millones por sobornos en la Interoceánica y que las consorciadas peruanas estaban al tanto de esto. | Fuente: Andina

Lunes 18: Marcos Grillo y el contrato por la conferencia

Para el lunes 18, el inicio de esta ronda de diligencias, se tenía previsto interrogar a Marcos Grillo y José Spinola, vinculados a la Caja 2 de Odebrecht (de donde salía el dinero para las coimas), además de Luis Fernando de Castro, ex miembro del directorio de Kuntur Transportadora de Gas, Trasvase Olmos y de H20lmos, consorcios ligado a la constructora brasileña. Spínola no pudo asistir por un problema de salud, pero Marcos Grillo sí asistió y se le interrogó por el caso de Alan García.

De acuerdo con El Comercio, Grillo dijo a los fiscales que Alan García sí dictó una conferencia en Sao Paulo en mayo del 2012, pero que el contracto fue “ficticio” y se firmó cuando dicha conferencia ya se había dado. De acuerdo con Graciela Villasís, jefa de la Unidad de Investigación de este diario, Grillo declaró que fue Jorge Barata quien le pidió que pague 100 mil dólares a Alan García por la conferencia, pero que en la transferencia no debía figurar el nombre de Odebrecht y por eso se usó el estudio del abogado Jose Spinola para hacer el pago.

El fiscal coordinador del Equipo Especial del caso Lava Jato, Rafael Vela, dijo que Marcos Grillo, “ha aportado muchísima información relevante para la teoría de investigación” del fiscal José Domingo Pérez en el caso de Alan García.



El diario La República coincide con esta versión y agrega que Grillo señaló que el dinero que se usó para pagar al expresidente provino del Sector de Operaciones Estructuradas (Caja 2) de Odebrecht. Es decir, fue de origen ilícito. IDL-Reporteros agrega que el dinero de para pagar García (US$ 100 mil) más la comisión de Spinola (US$ 30 mil) salieron específicamente de “una abultada sobrefacturación de los honorarios regulares que pagaba a este abogado. En el mes en el que se pagó a García, dijo Grillo, se verá un aumento totalmente anormal en la facturación de honorarios a Spinola”.

El abogado de Alan García, Erasmo Reyna, quien estuvo presente en el interrogatorio, dijo a RPP Noticias que el supuesto “contrato simulado” fue solo una gestión para formalizar el pago de la conferencia. "Que internamente ellos hayan tenido que hacer alguna gestión para la formalización del pago (…) es un asunto que tendrán que explicarlo ellos”. El expresidente también declaró a este medio y aseguró que Grillo dijo que la conferencia no tuvo que ver con ningún soborno o coima y que el fiscal José Domingo Pérez (quien lo investiga) "mintió y miente porque viene sosteniendo que esto es un soborno a cambio de obras”. La Fiscalía ha manifestado su conformidad con lo declarado por Marcos Grillo.

Los interrogatorios que se vienen - JUEVES 21 A cargo del fiscal José Domingo Pérez 9:00 – 10:30 a.m. Luiz Eduardo da Rocha Soarez, extesorero internacional de Odebrecht. Sobre el caso de Gonzalo Monteverde. 11:00 – 2:00 p.m. Luiz Eduardo da Rocha Soarez. Sobre los casos Peñaranda-Alpha Consult, Atala Herrera (exjefe de Petroperú durante gobierno de Alan García), Prado Ramos (exgerente municipal de Villarán), Xavier Pérez Giménez (exgerente de la Banca Privada de Andorra entre 2006 y 2010, vinculado a investigaciones a funcionarios de Alan García). Con el apoyo del fiscal Chirre Castillo 9:00 a 4:00 p.m. Raymundo Trindade Serra, exgerente general de Odebrecht en Perú. Sobre el caso de César Álvarez - Gobierno Regional de Áncash - VIERNES 22 A cargo del equipo de José Domingo Pérez 9:00 a 11:00 a.m. Raymundo Trindade Serra, exgerente general de Odebrecht en Perú. Por los casos Metro de Lima Línea 1, Gaseoducto del Sur A cargo de Geovana Mori 11:00 a 1:00 p.m. Raymundo Trindade Serra, exgerente general de Odebrecht en Perú. Caso Costa Verde Callao A cargo de Germán Juárez Atoche 2:00 a 6:00 p.m. Raymundo Trindade Serra, exgerente general de Odebrecht en Perú. Casos arbitrajes, revocatoria, vía evitamiento Cusco, Club de la Construcción y el C.E. 14-2017 (Cuaderno reservado) - 12 DE MARZO A cargo de José Domingo Pérez 09:00 a.m. – 11 a.m. Jorge Barata: sobre Toledo- Interoceánica tramos 2 y 3, caso metro de Lima – Línea 1, caso Alan García - 13 DE MARZO A cargo de José Domingo Pérez 9:00 a.m. – 5:00 p.m. Jorge Barata, sobre caso Metro de Lima – Decreto de urgencia A cargo de Elmer Chirre 5:00 p.m. – 6:00 p.m. Jorge Barata , sobre Caso Áncash – César Álvarez (presunta coima) - 14 DE MARZO A cargo de Germán Juárez 9:00 a.m. - 1:00 p.m. Jorge Barata.sobre caso Vía Evitamiento Cusco, club de la Construcción, caso bonors soberanos. Vía evitamiento Cusco, caso revocatoria, caso reelección de Susana Villarán, caso IMASEN A cargo de Geovanna Mori 2:00 p.m. a 4:00 p.m. Jorge Barata, sobre caso Peñaranda-Alpha Consult, Atala Herrera, Prado Ramos, Xavieer Pérez Gómez A cargo de Carlos Puma 4:00 p.m. a 6:00 p.m. Jorge Barata, sobre caso Zevallos-Ositrán, Colaboración eficaz 13-2017, caso interoceánica tramo 4, caso IIRSA Sur Tramo 2- Soluciones técnicas

Alan García asegura que la conferencia no tiene nada que ver con sobornos o actos ilícitos. La Fiscalía lo investiga por presunta colusión y lavado de activos, por lo que tiene impedimento de salida del país por 18 meses desde noviembre del 2018, | Fuente: Andina