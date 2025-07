Abogado de Barata dice que si no hay acuerdo de colaboración eficaz con José Miguel Castro, su declaración "no existe"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

César Nakazaki, abogado de Jorge Barata, exsuperintendente de Odebrecht en el Perú, en diálogo con RPP, se pronunció respecto a la posibilidad de que el testimonio ante la Fiscalía de José Miguel Castro, exgerente municipal de Lima durante la gestión edil de Susana Villarán, pueda ser usado en el juicio oral contra la exalcaldesa, cuyo inicio ha sido programado para el próximo septiembre.

Como se sabe, Castro fue hallado sin vida el último domingo en su casa ubicada en el distrito limeño de Miraflores. El cuerpo fue encontrado en el baño del domicilio, con un corte en el cuello y dos cuchillos con rastros de sangre, circunstancias que vienen siendo investigadas por la Policía.

En ese sentido, Nakazaki indicó que la utilización de su testimonio en el referido proceso "va a depender [de] si la fiscalía ha hecho su tarea".

"Si la Fiscalía ha trasladado la declaración del señor Castro al proceso penal de Susana Villarán, sí la puede utilizar. Pero si la declaración sigue en el procedimiento de colaboración eficaz, no la va a poder utilizar", explicó.

El letrado resaltó que si no se llegó a concretar un procedimiento de colaboración eficaz entre Castro y el Ministerio Público, entonces su testimonio sería considerado "inexistente", mas no los elementos de corroboración que hubiera podido presentar.

"En cuanto a lo que se pueda utilizar, hay que diferenciar la declaración del aspirante y otras pruebas que se hayan obtenido, como documentos, por ejemplo. Todas las pruebas que se obtienen en la colaboración eficaz pueden ser utilizadas, pero la declaración del aspirante no, porque la ley señala que, si no hay acuerdo de colaboración eficaz, la declaración se tiene como inexistente, como si nunca hubiera existido", señaló.

"Los elementos de corroboración sí pueden ser utilizados. Si con mi declaración de aspirante acompañé contratos, recibos, extractos de cuenta, incluso hasta testigos, todas esas pruebas sí se trasladan al proceso penal y pueden ser utilizadas. Lo único que no se utiliza es la declaración del aspirante porque, insisto, la ley dice que, si no hay acuerdo, la declaración no existe. Ni siquiera es inutilizable, no existe", subrayó.

Sobre acuerdos de colaboración eficaz: "El primer responsable es la fiscalía"

En otro momento, Nakazaki indicó que la Fiscalía es "el primer responsable" en que no se haya podido concretar el acuerdo de colaboración eficaz con José Miguel Castro.

"Respecto a quién es el responsable de que se celebre un acuerdo de colaboración eficaz, el primer responsable es la fiscalía, porque esto es una herramienta de investigación y quien tiene el interés y la obligación de probar el delito es el fiscal, más allá de si el abogado contribuye o no, pero el fiscal tiene los poderes legales para sacar adelante su colaboración eficaz", sostuvo.

Asimismo, el abogado indicó que para su patrocinado, Jorge Barata, el testimonio de Castro "es irrelevante". Además, resaltó que, para este caso, el exsuperintendente de Odebrecht en el Perú está en calidad de testigo y no como procesado, "así que ni se beneficia ni se perjudica".

"Es irrelevante, porque él tiene un acuerdo de colaboración eficaz. Su caso ya terminó, salvo el caso de gasoducto, que venimos discutiendo si se tiene que reabrir o no. Pero lo que se refiere a Rutas de Lima, los problemas del peaje, absolutamente nada. Más bien ha aportado declaraciones", remarcó.

A su vez, Nakazaki subrayó que Barata "tiene que colaborar en los términos del acuerdo" suscrito con la Fiscalía.

"Y el acuerdo señala claramente que las declaraciones de las personas que no residen en el Perú se tienen que realizar vía la cooperación penal internacional, que ha sido el punto de discusión. Él ha dado más de 90 testimoniales. ¿Por qué no daría 91 o 92? Lo que pasa es que, en el caso del Partido Nacionalista, hubo el impase de quererlo obligar a que declare presencialmente, y eso no dice el acuerdo", indicó.

"Odebrecht en su momento aportó toda la información sobre el caso vinculado a la exalcaldesa. El problema era OAS, no Odebrecht. Odebrecht brindó toda la información hace tiempo. Y el mejor ejemplo es que está en la acusación. La acusación se arma con la información de Odebrecht", puntualizó.