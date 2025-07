Abogado de Jorge Cuba dice que no sabía que había dejado el país: "He conocido de esta situación hoy"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Paolo Aldea, abogado del exministro de Comunicaciones Jorge Cuba, aseguró que ignoraba que su patrocinado dejó territorio nacional el último domingo 20 de julio, a pocos días de la lectura de sentencia donde fue condenado a 21 años y 8 meses de prisión por los delitos de colusión y lavado de activos.

"He conocido de esta situación el día de hoy. Esta es una decisión exclusiva del señor Jorge Cuba. Yo voy a continuar en la defensa del señor Cuba y considero que esto no agrava su situación, porque el día de hoy se ha programado la lectura de sentencia y esta más allá o al margen de que el señor se ponga o no a derecho", dijo el jurista.