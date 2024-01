Abogado de Kenji Fujimori cuestionó sentencia contra su patrocinado: ¿cuáles son los argumentos de su defensa?

Judiciales El excongresista fue sentenciado a 4 años y 6 meses de prisión suspendida por el caso 'Mamani Videos'

Elio Riera, abogado del excongresista Kenji Fujimori, en declaraciones a RPP, expresó su rechazo a la sentencia contra su patrocinado, que lo condena a 4 años y 6 meses de prisión suspendida por el delito contra la administración pública, en su modalidad de tráfico de influencias reales agravado en agravio del Estado.

Como se sabe, esta mañana, la Sala Penal Permanente de Apelaciones de la Corte Suprema confirmó la sentencia emitida el 2022 contra Fujimori Higuchi, Bienvenido Ramírez Tandazo y Guillermo Bocángel Weydert, aunque no implicará prisión efectiva. A su vez, se les impuso 18 meses de pena de inhabilitación, cuatrocientos días de pena de multa, y el pago de una reparación civil solidaria de S/500 mil.

Ante ello, Riera Garro dijo ser "respetuoso del marco legal del pronunciamiento de la (Corte) Suprema", pero que debe "apartarse" como hombre de derecho, pues "no se ha respetado el antejuicio, no se ha respetado el derecho parlamentario, no se ha tomado en cuenta que no se ha seguido, finalmente, los cánones procesales a nivel congresal".

"Fuera de ello, no encaja dentro del tipo penal el hecho cuestionado; entonces, cómo se puede sentenciar a una persona por especulaciones", agregó.

Argumentos de defensa

El abogado indicó que "si es tráfico de influencias real, el hecho cuestionado debería encajar sobre este tipo penal".

"Tendría que identificarse el caso judicial o administrativo de carácter litigioso por el cual el señor Kenji Fujimori habría solicitado un favor, y esto no existe. A nivel de tipicidad que es lo que exige la norma, no se puede amparar (el fallo)", señaló.

"Otro tema muy importante es que al señor Kenji Fujimori no se le ha respetado el derecho de tener la posibilidad de tener el antejuicio. O sea, estamos vulnerando el derecho al debido proceso", agregó.

Riera subrayó que en ninguno de los audios se muestra que el excongresista fujimorista haya ofrecido algo a cambio de favores de congresistas.

"Hemos sido testigos (de los videos), pero yo no encuentro en ninguno de los audios alguna obra que el señor Kenji Fujimori haya ofrecido. Yo no puedo hacer referencia por demás personas, pero particularmente respecto al señor Fujimori la pregunta que yo someto es la siguiente: ¿qué obra ofreció? ¿a cambio de qué? Me van a decir ‘de votos’, ¿a cambio de qué? ¿cuál es elemento corruptor? ¿qué obra tangible ofreció? (…) Ninguna" sotuvo.

"Y fuera de ese tema, la norma lo que pide es que el funcionario público interceda sobre un caso judicial o administrativo de carácter litigioso. ¿Cómo se aplica esto en el caso del señor Kenji? La Suprema no nos dice cómo puede encausar el tipo penal sobre el hecho cuestionado, por lo tanto, la sentencia tiene efectos de nulidad", añadió.

Asimismo, cuestionó la validez de los llamados 'Mamanivideos" pues, según dijo, no se habría identificado su fuente ni tendrían trazabilidad.

"Lo más importante con respecto al tema de fondo, porque me dirán los ‘Mamani videos’, ¿dónde está la fuente primaria? ¿se ha presentado la fuente original? ¿existe trazabilidad? No, hay observaciones periciales, incluso hasta de oficio. No se puede sentenciar a una persona y vulnerar su derecho a la libertad de esa forma", remarcó.





Presentación de habeas corpus

En relación a las medidas que emprenderá desde la defensa, el abogado indicó que sugerirá a Kenji Fujimori la presentación de un habeas corpus.

"Le corresponde al señor Kenji autorizar la presentación de un habeas corpus, pero lo tengo que hacer (…) porque finalmente el señor Fujimori es inocente. No hay ningún elemento que pueda atribuir su responsabilidad (…), ¿qué obras ofreció tangiblemente? Ninguna", señaló.

"Por una inferencia, por una deducción de fiscalía o de la Corte Suprema, por más que respeto el pronunciamiento, tengo derecho a cuestionarlo y confío que vamos a hacerlo en la vía constitucional", anunció.

Finalmente, Riera resaltó que Kenji Fujimori no dará declaraciones a la prensa por este tema, y que "no hay ningún elemento de fondo que pueda atribuir su responsabilidad".

"El señor Kenji Fujimori tiene que encontrarse completamente disconforme porque nuestra tesis es demostrar su inocencia", sostuvo.

"Nosotros lo que postulamos es la inocencia del señor Fujimori porque no hay ningún elemento de fondo que pueda atribuir su responsabilidad porque el tipo penal no encaja dentro del hecho cuestionado y no se ha llevado a cabo el derecho parlamentario conforme a ley", puntualizó.