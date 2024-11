Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Judiciales Abogado de Nicanor Boluarte: “No podemos adelantar un juicio en el sentido de calificarlo como prófugo”

Luis Vivanco reiteró que no conoce el paradero de su patrocinado. | Fuente: RPP

Luis Vivanco, abogado de Nicanor Boluarte, reiteró que no sabe el paradero de su patrocinado, sobre quien pesa una orden de 36 meses de prisión preventiva, por el caso 'Waykis en la Sombra'.

“Yo no tengo la ubicación ni puedo responder esa pregunta (sobre el paradero del hermano de la presidenta). No sé dónde está el señor Nicanor Boluarte. Lo único que pudo decir es que entiendo que está ejerciendo el derecho de toda persona a sustraerse a no someterse a una decisión que a todas luces es arbitraria, injusta y que presenta un claro tinte político”, dijo en conferencia de prensa.

El defensor de Boluarte dijo que la última vez que vio a su patrocinado fue el domingo, cuando coincidieron “en la audiencia virtual que nos conectamos por la mañana”. “Es la última vez que he tenido contacto con el señor Boluarte”, sentenció.

El abogado cuestionó la orden de 36 meses de prisión preventiva, al indicar que Nicanor Boluarte presentó “senda documentación” que acredita sus arraigos.



RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis

¿Nicanor Boluarte continuará en la clandestinidad?

Al ser consultado sobre si Nicanor Boluarte continuará en la clandestinidad, el abogado refirió que se ha presentado una apelación contra la orden de prisión preventiva, por lo que estimó que su patrocinado estaría a la espera de que se resuelva este requerimiento.

“Nosotros vamos a esperar a que nuestra apelación sea analizada por la Corte Superior y en ese momento es que se tomará la decisión de someterse o no a la decisión del Poder Judicial. Mientras la decisión no sea firme, no podemos adelantar un juicio en el sentido de calificarlo como prófugo ni tampoco evaluar el sometimiento a una decisión que, como he indicado, es a todas luces arbitraria”, manifestó.

“Vamos a esperar que la Corte Superior revise nuestra apelación. En ese momento, evaluaremos lo que corresponda y estoy seguro que, de confirmarse, se va a someter a la decisión que corresponda”, añadió.

Como se sabe, el Poder Judicial solicitó la ubicación y captura nacional e internacional de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, tras dictarle 36 meses de prisión preventiva por el caso 'Waykis en la Sombra'.