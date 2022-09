Abogado de Pedro Castillo: Investigaciones determinarán si supuesto viaje con Fray Vásquez "es un infundio o no"

El abogado Benji Espinoza, defensor legal del presidente Pedro Castillo, reiteró que el jefe de Estado ha negado -incluso a él mismo- haber realizado un presunto viaje a Chiclayo en el avión presidencial con su sobrino Fray Vásquez -prófugo de la justicia- en junio pasado.

"El presidente niega que haya llevado a su sobrino en el avión presidencial. Niega el presidente que haya viajado en el avión presidencial junto a su sobrino Fray Vásquez. Más allá de eso no sé. Es importante que, por un lado, la Fiscalía investigue y por otro lado el Congreso que va a buscar la información del ministro de Defensa y se va a poder esclarecer", indicó.

En entrevista con RPP Noticias, el abogado de Pedro Castillo señaló que la Fiscalía, como parte de las pesquisas, deberá identificar a la persona que elaboró el documento donde se menciona la presencia de un tal 'Lay Vásquez Castillo' en el avión presidencial. Agregó que esta persona deberá esclarecer este caso y explicar los detalles de este documento.

"Yo no he ahondado en los detalles, como el motivo del viaje. La pregunta fue muy concreta al presidente y su respuesta también lo fue en estos términos: ¿viajó su sobrino Fray Vásquez con usted? (le preguntó). No, doctor (le respondió). Es lo que te puedo trasladar. No conozco los detalles, pero si es un viaje donde aparecen personas, serán llamadas a declarar", reiteró.

"Me parece saludable que la Fiscalía recabe información (…) Yo no hablo de suposiciones, yo hablo de hechos: concretamente pregunté al presidente si viajó con su sobrino, como se está deslizando, y me dijo que no. Es lo concreto. Si es que esto que se está deslizando es un infundio o no, lo determinarán las investigaciones", agregó.

Pedro Castillo viajó junto a familiares a Chiclayo sin tener actividad oficial

Posible denucia constitucional a Pedro Castillo

En otro momento de la entrevista, el abogado Benji Espinoza criticó la posibilidad de que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, presente una denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo y que incluso plantee al Congreso la opción de inaplicar el artículo 117 de la Constitución, según la versión del periodista Ricardo Uceda.

"Sería delictivo y sería una infracción a la Constitución. Delictivo porque estaría yendo en contravía frontalmente, desconociendo lo que el juez (Juan Carlos) Checkley ya demarcó. El juez ha dicho que no pueden presentar una denuncia constitucional contra el presidente ni pueden imputarle cargo ni formalizar investigación y la Fiscalía no apeló ese criterio", refutó.

Luego de recordar de que este criterio del Poder Judicial quedó "consentido" por parte de la Fiscalía, el abogado del jefe de Estado precisó que la titular del Ministerio Público, Patricia Benavides, no puede hacer caso omiso a lo dictado por el juez Juan Carlos Checkley y presentar una denuncia constitucional al Parlamento.

"Estaría desafiando una decisión judicial. Sería un acto que configuraría los alcances de la desobediencia o resistencia a la autoridad y, por otro lado, configura una infracción a la Constitución", señaló tras cuestionar que presentar una acusación constitucional ante el Congreso implicaría "invitar" al Legislativo "a que viole la Constitución".

