Abogado de Pedro Castillo: No hay "abuso de autoridad" en chats con el excomandante general del Ejército

El abogado Eduardo Pachas, defensor legal del presidente Pedro Castillo, reiteró que el jefe de Estado reconoció como suyos los chats con el excomandante general del Ejército José Vizcarra y explicó, además, el contexto en el cual se dieron. A pesar de haberlos reconocido, el abogado precisó que en ninguna de estas conversaciones "hay un abuso de autoridad".

"Ha quedado claro porque el abuso de autoridad es aquel que, de forma peyorativa, con adjetivos, ordena algo para que se realice un hecho. Eso no se ha dado y no se ha encontrado en los chats. El patrocinio indebido, en atención a una presión entre líneas, no se ha dado. Hay información confidencial; no obstante, la presión entre líneas jamás ha existido", señaló.

"Dentro de los chats no hay nada de presión, no hay nada de adjetivos calificativos y en el tema de un comandante que supuestamente es para coronel (ascensos), se explica todo el contexto que viene de una relación larga. Dejo constancia de que el chat que aparece en el diario El Comercio no es el mismo que aparece en la carpeta (fiscal)", agregó.

Al respecto, Pachas Palacios también señaló que el chat revelado por el excomandante general del Ejército José Vizcarra al Congreso de la República y al fiscal a cargo del caso "es completamente diferente" al que se filtró en medios periodísticos. El abogado insistió en que en los chats "no hay ni presión entre líneas, abuso de autoridad ni patrocinio indebido".

El martes pasado, luego de la diligencia fiscal, el abogado del presidente Pedro Castillo, aseguró que el jefe de Estado respondió a todas las preguntas del Ministerio Público y de la Procuraduría General del Estado como parte de la investigación preliminar por la presunta injerencia en el proceso de ascensos de oficiales del Ejército y la Fuerza Aérea.

En declaraciones a la prensa, el abogado del presidente señaló que durante la diligencia se reconoció la validez de los chats entre el jefe de Estado con el entonces comandante general del Ejército, José Vizcarra, y se explicó, además, el contexto en el cual sucedieron estos hechos.

"No ha habido ningún nombramiento irregular, no ha habido ninguna acción por parte de favorecer a alguien, por el contrario, el señor presidente ha dado toda la información a la Fiscalía. Queda claro que los nombramientos no han sido irregulares, sino (que) han seguido su conducto regular. Se ha respetado lo que ha venido del Ministerio de Defensa, los cuadros que ellos han traído, y no se ha alterado en ningún momento los resultados", precisó.

"No hay ningún tipo de recomendación. Los chats, en efecto, el señor presidente tiene una conversación como con todos los ministros, y en este caso sería con el comandante general Vizcarra, en ese momento. Hay una conversación, ya he explicado el contexto, que ha quedado dentro de la investigación que tiene el fiscal. La investigación es reservada, sin embargo le digo que ya la información se ha dado y sí se han reconocido los chats y el contexto de la conversación se ha explicado", agregó.

Pachas también indicó que el Despacho Presidencial se encuentra dispuesto a darle "todas las facilidades" a la Fiscalía a fin de esclarecer estos hechos. Del mismo modo, reiteró que el jefe de Estado está dispuesto a entregar la documentación y la información que el Ministerio Público solicite.

