"Puedo adelantar que -efectivamente- hay información que compromete a otros ministerios y otras autoridades del Estado", declaró en el programa Todo se Sabe de RPP Noticias el abogado de Zamir Villaverde, Julio Rodríguez.

En esa línea, señaló que son "altos funcionarios del Estado con el que el señor Villaverde ha tenido interacción".

El abogado declaró que "solo los familiares de Pedro Castillo que ya han sido mencionados anteriormente, están en la investigación del Puente Tarata".

"[Sobre el círculo familiar] No es una probabildiad que haya información respecto al círculo familiar, información que se ha ido suministrando. Lo que no hay es conversaciones directas con el ciruclo familiar en lo más estrecho, eso descarta a los sobrinos que sí ha habido comunicación y registro de ello", añadió.

También enfatizó que su patrocinado "no habló directamente con Pedro Castillo", pero que en los audios hay personas que Villaverde interactuó "que llevan finalmente al presidente de la República".

Criticó la postura del abogado del presidente, Benji Espinoza, sobre que ello no demuestra que el mandatario sería parte de una organización criminal.

"A este nivel de casos, los indicios van sumando. Fujimori fue condenado por el caso Barrios Altos por indicios, y fue una sentencia aplaudida a nivel internacional".

Villaverde entregó más audios a la Fiscalía

El abogado Julio Rodríguez declaró en RPP Noticias que Zamir Villaverde ha entregado 10 audios más que están ya en poder del Ministerio Público y aprovechando la situación de excarcelación podría entregar más.

"El señor Villaverde ha firmado un compromiso, en sentido estricto con la información del señor Zamir Villaverde se le inicia la investigación al presidente y se le ordena prisión preliminar al exministro Silva. Entonces esa información de verdad es útil", comentó en Todo se Sabe.

"El resto de información va a ser de acceso porque él al momento de obtener la libertad firma un compromiso con la Fiscalía de seguir colaborando y seguir suministrando la información que puede ir obteniendo. Ese compromiso tiene que ser honrado", agregó Rodríguez sobre porqué demoró la excarcelación de su patrocinado.

También comentó que hay un audio que trata del contexto de "la época previa a la asunción del presidente Castillo" y que —en relación al supuesto fraude electoral— en los audios no se escucha hablar "alguna autoridad electoral".

"Pero sí se habla de las autoridades electorales por personas que no tenían ni idea de ser grabadas en una conversación espontánea con datos precisos de lo que ocurrió", señaló Rodríguez en el programa Todo se Sabe.

"[Sobre la presunta entrega de dinero de forma directa a Pedro Castillo por parte de Juan Silva] Todo se corrobora porque ha habido cruce de información. El señor Villaverde trabaja en inteligencia y ha corroborado que por otra fuente si es que eso llego a manos dé y la respuesta fue positiva, porque eso es parte de otros audios que están en la carpeta de reservados".

Silva y Pacheco

"Yo creo que hay dos presencias gravitantes, Juan Silva y Bruno Pacheco que son personas ligadas del presidente de la República desde años atrás. Silva fue defendido hasta el último segundo, Pacheco igual. Hasta que no fue sustentable sostenerlo. La familiaridad en el trato, ninguno le decía presidente, lo llamaba por su nombre", comentó Rodríguez al ser consultado en la importancia de estos personas en el entorno del presidente.



Además, comentó en RPP Noticias que la entrega del dinero en el piso 11 donde trabajaba el exministro del MTC se puede corroborar ya que hay otra persona adicional y "lo que va a suceder es que todos son indicios que apuntan a un solo lugar: actos de corrupción".

Sobre el panorama a futuro, Rodríguez dijo que su patrocinado le comentó que estaba siendo víctima de reglaje en su vivienda. Ello al ser consultado sobre el rol del Ministerio del Interior en la búsqueda de los prófugos.

"Yo no sé si vayan a cambiar. Lo que puedo anticipar es que desde la perspectiva del señor Villaverde aparentemente hace unos momentos había un auto que lo estaba reglando y la placa pertenece al Ministerio del Interior. Entonces si usted me pregunta que el ministro da la garantias, ese solo hecho me diria exactamente lo contrario", enfatizó en Todo se Sabe.

"Debería ser objeto de sustento con información. El señor Villaverde está con dos personas más. Se va a ir engrosando. Esas investigaciones van a tener demasiada informacion de actos de corrupción que no han sucedido hace tres y cuatro años, que tienen meses de haberse configurado", añadió sobre la tesis planteada por la fiscal Zecenarro.

NUESTROS PODCASTS:

-'Informes RPP': Pedro Castillo: ¿Cuáles son las investigaciones que alcanzan al presidente?.

El primer año de mandato del presidente Pedro Castillo ha estado marcado por investigaciones penales que lo involucran en presuntos delitos de corrupción. Conozca cuáles son estas en el siguiente informe de Xenia Martínez.