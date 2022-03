Abogado de Alberto Fujimori: 'Mamanivideos' no afectarían indulto porque no hay sentencia condenatoria

Elio Riera, abogado de Alberto Fujimori en el proceso en el Tribunal Constitucional. | Fuente: RPP

Elio Riera, abogado de Alberto Fujimori acreditado en el proceso en el Tribunal Constitucional (TC), descartó que el caso de los 'Mamanivideos' pueda afectar el indulto otorgado al exmandatario, pues no hay una sentencia que establezca que se cometió un delito al otorgársele la gracia.

"No tenemos una sentencia vinculada a los 'Mamanivideos'. Si nos ceñimos al principio de legalidad, no tenemos una sentencia condenatoria que pueda establecer que efectivamente tuvo carácter delictivo (el otorgamiento del indulto), eso no existe", dijo a Nada está dicho por RPP Noticias.

"Nosotros nos ceñimos a un pronunciamiento judicial donde se establece si existio o no delito, y en ese caso no lo hay", insistió.

Como se recuerda, el indulto a Alberto Fujimori habría sido uno de los ofrecimientos hechos a un grupo de legisladores liderados por Kenji Fujimori para que voten en contra de la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski en 2018.

Las presuntas negociaciones fueron luego denunciadas por la bancada de Fuerza Popular, quienes presentaron como pruebas una serie de videos y audios grabados por el fallecido congresista Moisés Mamani.

"Indulto fue otorgado de forma válida"

El abogado Elio Riera consideró que el reciente fallo del Tribunal Constitucional "restablece el valor de un indulto que fue otorgado de una forma válida, coherente, dentro del procedimiento regular".

Asimismo, señaló que en esa oportunidad quedó acreditaba "la serie de comborbalidades que existía, que se agravan e intensifican con el tiempo", las cuales habrían hecho a Alberto Fujimori merecedor de un indulto por causas humanitarias.

En ese sentido, instó a que se respete "el debido proceso y la autonomía de un ente tan importante como es el Tribunal Constitucional".

Corte IDH

El letrado también señaló como improbable que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) pueda ordenar que Alberto Fujimori vuelva a prisión, dado que este fue sentenciado por homicidio calificado y no por crímenes de lesa humanidad, en cuyo caso -según la Corte- no se debería aplicar un indulto.

"No podemos aplicar el derecho por analogía. (El pronunciamiento de la Corte IDH) hace referencia a que es un sinónimo, pero la pregunta es: ¿en nuestro derecho interno Alberto Fujimori fue sentenciado por crímenes de lesa humanidad o no? No estaba legislado, no estaba regulado en ese momento, así que queda claro que no fue sentenciado por ese delito".