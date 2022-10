En 2009 fue condenado a 25 años de prisión por ser el autor mediato (con dominio del hecho) de las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), perpetradas por el grupo militar encubierto Colina. | Fuente: Andina

El juez Juan Fidel Torres Tasso aceptó admitir a trámite la demanda de hábeas corpues presentada por el abogado Elio Riera, defensa legal de Alberto Fujimori, que busca anular la condena de 25 años de prisión por los casos La Cantuta y Barrios Altos. La audiencia está programada para el martes quince de noviembre a las 3:30 p.m.

De acuerdo con un oficio al que accedió el diario Correo, el abogado Elio Riera busca que se declare nulas las sentencias emitidas por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, que halló responsabe a Fujimori por los casos Barrios Altos y La Cantuta, del 7 de abril de 2009.

Además, busca anular el fallo que confirmó la resolución en primera instancia, dictada por la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema el 30 de diciembre del mismo año, que "declaró no haber nulidad que condena al favorecido como autor mediato del delito de secuestro agravado".

Recordemos que después de dimitir por fax desde Japón en el año 2000, y ser extraditado al Perú en 2007, fue en 2009 cuando Alberto Fujimori recibió la principal condena, de 25 años de prisión por ser el autor mediato (con dominio del hecho) del asesinato de 25 personas en las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), perpetradas por el grupo militar encubierto Colina.

Postura del abogado

En declaraciones a Radio Santa Rosa, Elio Riera señaló que solo se ha presentado un hábeas corpus por los casos de La Cantuta y Barrios Altos "donde no hubo un pronunciamiento de fondo" tras el indulto que recibió Alberto Fujimori en diciembre del 2017.

"Hay dos habeas corpus, uno vinculado al indulto humanitario (con el que) se logró finalmente que el Tribunal Constitucional declarara nula la resolución la cual declaró sin efecto los indultos. Pero de momento la Corte Interamericana suspendió los efectos... Habría que preguntarnos hasta cuándo porque es una medida cautelar. Y si carece y pasa el tiempo esta medida, los efectos continúan", declaró Elio Riera.

"Otro proceso es cuestionar esa sentencia [La Cantuta y Barrios Altos] de por qué en su momento no se analizó la imputación necesaria. Podremos discrepar o no pero lo que yo he encontrado en esa resolución es que se incluyó la palabra 'lesa humanidad' por primera vez, y en ese momento no estaba tipificado como tal en el Código Penal", agregó.

Por último, sostuvo que sería el segundo hábeas corpus presentado para anular la sentencia de dicho caso "pero el primero en donde se van a pronunciar los magistrados y miembros del Tribunal Constitucional".

Alberto Fujimori: viaje de Procurador

El pasado viernes 07 de octubre, la Fiscalía de la Nación autorizó el viaje del procurador Javier Pacheco a Chile, donde buscará conseguir una ampliación de la extradición del expresidente Alberto Fujimori para que sea juzgado por la venta de armas a la hoy disuelta guerrilla de las FARC en 1999.



Según una resolución del Ministerio de Justicia, publicada en el diario oficial El Peruano, el abogado del Estado viajará a Santiago de Chile debía darse entre el 10 y el 13 de octubre para realizar coordinaciones ante autoridades políticas, académicas y del derecho de Chile.



El objetivo de su visita al país austral es asegurar y garantizar "una debida representación y defensa de los intereses del Estado ante las autoridades jurisdiccionales" chilenas, señala la norma que firmó el ministro de Justicia, Félix Chero.

El Gobierno peruano oficializó en agosto del año pasado la solicitud a la Justicia chilena de ampliar los cargos de extradición de Fujimori, quien gobernó Perú entre los años 1990 y 2000.