Alejandro Salas señaló que el expresidente Pedro Castillo cometió un error al "decidir de manera inconsulta" leer un "mensaje nefasto" de intento de golpe de Estado en diciembre del 2022. | Fuente: Andina

El exministro de Cutura y Trabajo, Alejandro Salas, consideró este domingo como "previsible" la decisión del Congreso de aprobar denunciar constitucionalmente al expresidente Pedro Castillo por la presunta comisión de delitos de organización criminal agravada, tráfico de influencias agravado y colusión.

En entrevista con el programa Ampliación de Noticias de Domingo, Alejandro Salas también señaló que el Congreso de la República sí actuó de manera correcta "ya que todos los ciudadanos, más allá que sea un expresidente", tienen la obligación de responder a la justicia que no se encuentre "politizada".



"Era algo previsible, el Congreso de la República digamos ya tenía una posición marcada contra el expresidente y el anterior Gobierno desde hace ya bastante tiempo. Era tanto previsible y lo que siempre se dijo y siempre se manifestó era que la justicia haga su trabajo, que los tiempos democráticos se respeten, bueno eso no sucedió y simplemente el Congreso de una u otra manera le ha dado curso a una denuncia constitucional presentada el año pasado", dijo.



Alejandro Salas aclaró que la acusación constitucional contra Pedro Castillo lo va a determinar el tiempo y un proceso judicial cuando culmine.



"Vale decir que el Ministerio Público lo que ha imputado va a tener que probarlo y por supuesto el expresidente de la República va a tener que demostrar, como él lo manifestaba, la inocencia sobre los hechos que le imputaban. Esto en realidad lo va decidir un proceso que finalmente tiene que llevarse con una justicia que sea absolutamente objetiva",expresó.

El exministro señaló no sentirse involucrado en la denuncia constitucional contra Pedro Castillo, ya que siempre defendió la democracia y no se vinculó con personas que "hoy día son materia de acusaciones fiscales".

"Siempre lo he considerado, que la debacle del expresidente se da en sus primeros seis meses de gobierno, en los cuales yo no era parte de ese gobierno, yo he venido a ser parte del gobierno a partir de febrero del 2022 donde se le acercaron personas que lamentablemente en vez de ver el desarrollo del país y la oportunidad de poder desarrollar el país se inmiscuyeron en situaciones que hoy día son materia de investigación y acusaciones fiscales y que tienen que responder a la justicia", afirmó.

Pedro Castillo "cometió un error"

De otro lado, Alejandro Salas señaló que el expresidente Pedro Castillo cometió un error al "decidir de manera inconsulta" leer un "mensaje nefasto" de intento de golpe de Estado en diciembre del 2022.



"Él cometió un error y seguramente considero lo debe estar lamentando, fue una decisión propia de él, quienes pudieron o no pudieron ayudarlo en esto tendrán también que responder, eso es parte de las investigaciones. Pero la sensación es de desazón (..) sentí una gran decepción y seguramente habrá un momento en que se lo manifestaré", dijo.



