Vince Chhabria, juez federal de San Francisco ordenó que el expresidente Alejandro Toledo Manrique sea puesto en libertad bajo fianza el 22 de octubre, en caso no se cambie el régimen carcelario de aislamiento en el que se encuentra.

Chhabria sugirió dejar a Toledo en libertad bajo fianza, pero suspender inmediatamente esa decisión durante unos días, para que así el Gobierno de Estados Unidos se apresure a encontrar una alternativa para encarcelar al exmandatario, la cual permita sacarlo de la celda de aislamiento de la cárcel de Santa Rita, California, en la que lleva casi tres meses.



“Si el Gobierno puede identificar un régimen penitenciario distinto para Toledo, tiene que interponer una moción a esta Corte para dejar sin efecto esta resolución. La moción tendría que ser interpuesta hasta el 22 de octubre. De aplicarse, la prisión de Toledo se extenderá automáticamente hasta el 29 de octubre. El Tribunal programará una audiencia, si es necesario, el 29 de octubre.”, señala la resolución.

La decisión del magistrado se dio luego de evaluar el informe psiquiátrico del doctor Dave Schatz, de la cárcel de Santa Rita, en el que se expone detalladamente "muchos signos" de aflicciones psiquiátricas del exmandatario.

En el documento se lee: "He visto un quiebre en el interés del señor Toledo en mantener su aseo e higiene". También dice: "He visto una marcada desmoralización con un significante incremento de ansiedad y depresión; debido a esto he aumentado sus medicamentos".