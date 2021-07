Alfredo Barnechea fue candidato presidencial en el 2016 por Acción Popular. | Fuente: Andina

En medio del clima de exaltadas posturas políticas en torno a la legitimidad de las elecciones, el ex candidato presidencial Alfredo Barnechea pronunció un discurso en una manifestación en respaldo a los ex altos mandos militares de las Fuerzas Armadas. Su mensaje dirigido al actual jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Perú, César Astudillo, afirmaba que “la mayoría del Perú está con ellos”.

"La pelea no termina con la proclamación del Jurado [Nacional de Elecciones]. Vamos a un gobierno de transición nacional para hacer unas nuevas elecciones generales, limpias, sin fraude. […] La fuerza armada no es golpista, es constitucionalista que sale en defensa de derechos constitucionales. Ha salido a pedir respeto a la libertad de expresión que es la primera de las libertades. Acá se ha creado lo que no había hace pocos meses, acá hay una alianza invencible entre civiles y militares. Me dirijo especialmente a Astudillo para que transmita a sus comandantes generales que la mayoría del Perú está con ellos. Los civiles no nos vamos a rendir, no vamos a entregar el Perú al terrorismo. Esa alianza si se hace legítimamente, bajo cauces constitucionales, bajo mandato del Congreso, esa alianza militar civil es la que pondrá al Perú en siglo XXI", dijo en un pasaje de su discurso que se viralizó en redes sociales.

Barnechea y otros políticos acudieron a una manifestación en el Óvalo Quiñones en respaldo de los militares retirados cuyos nombres figuran en una carta enviada a las Fuerzas Armadas donde solicitan desconocer los resultados electorales.



Precisamente dicha carta originó que el Ministerio Público abriera investigación preliminar contra ex altos mandos de las Fuerzas Armadas por los supuestos delitos de sedición, rebelión y conspiración. La Fiscalía señala que se ha dispuesto 30 días para que se remitan los antecedentes a la división policial correspondiente.

¿Es viable una investigación?

Con este antecedente, RPP Noticias consultó con abogados penalistas para saber si el discurso de Barnechea ameritaría la apertura de una investigación por parte de la Fiscalía.

“Según veo, aún no hay suficientes indicios para afirmar categóricamente un delito de consideración a la sedición o conspiración a la rebelión. Ambos delitos requieren que se busque el alzamiento en armas. Ese sería el elemento faltante, pero que podría evidenciarse posteriormente luego de recabar elementos probatorios. En todo caso, como ya se hizo anteriormente, podría pedirse la intervención de la Fiscalía de prevención del delito”, indicó el abogado penalista Rafael Chanjan.



El artículo 347 del Código Penal señala que la sedición es un delito contra el orden constitucional y se constituye cuando se alzan en armas una persona o grupos de personas para impedir que una autoridad ejerza funciones. Los penalistas consultados señalaron que un elemento central para que se configure el delito de sedición y de rebelión es precisamente el alzamiento en armas.



El abogado penalista Ricardo Elías consideró que “estas proclamaciones están en una línea muy delgada”. “Si más adelante se descubre algo más estructurado, algún plan de alzamiento en armas, ellos sí tendrían que responder para saber si tendrían algún tipo de conexión o no”, dijo.



A evaluación de Elías, el ex candidato presidencial podría ser citado a declarar en la investigación fiscal en curso contra los ex altos mandos militares. “Esa fiscalía que lleva esa investigación válidamente podría citar a declarar al señor Barnechea para saber si es que hay coordinación con ellos. Eso sí puede hacer la Fiscalía. Estas declaraciones en la que dice ‘hay una alianza civil-militar’, la fiscalía podría pensar: ‘tengo una investigación donde estoy indagando si hay conspiración para sedición y tú estás diciendo que hay una alianza con militares. Es mi deber de investigar si esa conexión a la cual se hace referencia tiene relación con el caso que estoy investigando’”, detalló.



Para la abogada Romy Chang, la Fiscalía podría iniciar una investigación de oficio, aunque, a su parecer, sus declaraciones no encajan en algún delito penal.

“Si alguien lo denuncia, la Fiscalía está en obligación de investigar, abrir investigación que entiendo no debería ser muy larga, porque todas las pruebas están en el video. Es escucharlo y tomar una posición jurídica sobre el tema. ¿Alguien lo podría denunciar? Sí ¿La Fiscalía podría abrir una investigación de oficio si es que el fiscal considera que para él hay algún atentado? Sí podría ser, eso es totalmente regular. Todos pueden ser objeto de investigación”, indicó.

RPP Noticias buscó contactarse con Alfredo Barnechea, pero no respondió a nuestro mensaje ni llamada.



