Liberación de Antauro Humala "no es casualidad" y forma parte de un "juego político", dice el abogado Christian Delgado

El abogado y profesor universitario Christian Delgado consideró este sábado que la liberación de Antauro Humala, lider etnocacerista condenado a 19 años por el "Andahuaylazo", "no es casualidad" y forma parte de un "juego político".



En Ampliación de Noticias, Christian Delgado comentó la decisión técnica del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) de redimir la pena con trabajo y estudio de Antauro Humala.



"Es una estrategia"

Recordó que el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, precisó el año 2021 que, por el ordenamiento jurídico actual, Antauro Humala no podía tener beneficios penitenciarios, ya que estaba condenado por homicidio y secuestro.

"Haciendo el análisis político muy puntual, mi apreciación es que lo que ha ocurrido acá no es una casualidad. Ayer tenemos el pedido de prisión preventiva de 36 meses (contra Yenifer Paredes), que parece también viene para la primera dama (Lilia Paredes), entonces casi la estrategia fue 'bueno vamos midiendo pues, yo Ejecutivo, ustedes Judicial y Ministerio Público, a ver básicamente qué es lo que ocurre'. Entonces, es una estrategia yo diría y si tienes en consideración que incluso el mismo premier dijo, el año pasado, que por estos temas no se podía, ya queda clara la figura de un juego político", dijo.

Christian Delgado señaló que es necesario analizar si hubo un "procedimiento legal" en el caso de Antauro Humala y aclaró que la decisión administrativa del INPE "no esta exenta de control y revisión" si se hizo bien el conteo para redimir la pena del etnocacerista.



"No me adelantaría todavía decir que es legal, si es válido o no; porque hay que ver si ha cumplido con los requisitos. Como quiera que esto ha sido una comisión técnica, habría que ver cuál fue la interpretación, cómo así se hizo el conteo, si es que está probado o no que tuvo en el trabajo correspondiente y la educación, habiendo sido quizá aprobado satisfactoriamente para tener el conteo que se está llevando a cabo", expresó.



No puede participar en elecciones ni ser funcionario



Asimismo, Christian Delgado aclaró que Antauro Humala tiene un "impedimento directo" para participar en procesos electorales debido haber sido condenado, procesado y cumplido una condena privativa de libertar, de acuerdo a la Ley N° 30717 que modifica la Ley Orgánica de Elecciones.



Además, el abogado precisó que la Ley N° 31419, que establece disposiciones para garantizar la idoneidad de funcionarios públicos, tampoco permitiría al líder etnocacerista ser ministro, viceministro o funcionario del Gobierno.



