Beder Camacho salió de declarar nuevamente en el Ministerio Público | Fuente: RPP

Beder Camacho, exsubsecretario general del despacho presidencial, aseguró que no existe ningún acto de corrupción en los audios revelados este martes donde conversa con el exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), José Luis Fernández Latorre. En las grabaciones se le escucha mencionar al exministro del Interior, Dimitri Senmache, Juan Carrasco, y al actual titular del Ministerio de Justicia, Félix Chero.

"El mea culpa lo he hecho al comienzo, como cualquier ciudadano peruano. Le pido perdón al país por los errores que pueden haber. Si ustedes escuchan los audios no hay actos de corrupción de Beder Camacho", afirmó en declaraciones a la prensa, sin dar mayores detalles al respecto.

Beder Camacho dijo que ante el Ministerio Público ha ratificado la quema de cuadernos y el arrojo de celulares al mar para eliminar evidencias. Sin embargo, negó que haya participado en la fuga de hombres cercanos al presidente Pedro Castillo.

"Lo de los celulares ya se ha ratificado al Ministerio Público que se botaron al mar y que los cuadernos se quemaron. Yo no conozco dónde están los sobrinos, no he apoyado ninguna fuga ni del señor Pacheco ni de Fray Vásquez", aseveró.

En otro momento habló sobre un encuentro con el investigado exasesor presidencial Henry Shimabukuro y aseguró que este le dijo que tenía "un cariño" para Bruno Pacheco.

"El señor Shimabukuro viene, me busca y le digo: ¿Qué desea? y me dice 'tengo un cariño para el señor Bruno Pacheco' . Lo que yo hice fue ayudarlo para que cumpla su misión", expresó.



Por otro lado, Beder Camacho dijo tener miedo por su vida luego de conocer que Wilson Barrantes es el nuevo jefe de la DINI.

"Ahora más que nunca temo por mi vida porque han puesto al señor Wilson Barrantes como jefe de la DINI, una personas que en algún momento yo lo he desmentido y siempre hemos dicho, nuestro país no puede llegar a personas que apoyaron al Movadef. Nos estamos jugando la libertad de nuestros hijos", señaló Camacho.

Exjefe de la DINI se pronuncia

El investigado José Luis Fernández Latorre, acusó directamente al mandatario Pedro Castillo de ordenar el encubrimiento de las fugas del exministro de Transportes, Juan Silva, y su sobrino Fray Vásquez.

"Se quiso involucrar a la DINI con la sustracción de la justicia de los prófugos, estamos hablando del sobrino Fray Vásquez y el exministro Juan Silva (...). Yo he tomado conocimiento [del encubrimiento] como hombre de inteligencia (...). El presidente de la República (dio la directiva para ese encubrimiento), ¿quién más saldría perjudicado?", manifestó en una entrevista a Panamericana.

Fernández Latorre reveló también que el presidente Pedro Castillo "conocía" los actos de corrupción que cometían sus sobrinos Jaime y Fray Vásquez, quien actualmente se encuentra en condición de no habido.