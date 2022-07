Beder Camacho presentó información falsa para intentar denunciar supuesto plagio de la fiscal de la Nación

Beder Camacho aseguró tener información sobre un supuesto plagio de la fiscal de la Nación, pero la denuncia era falsa | Fuente: Foto: Captura de TV.

El subsecretario del Despacho Presidencial, Beder Camacho, ofreció al semanario Hildebrandt en sus Trece supuesta información sobre un presunto plagio en la tesis de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides; sin embargo, ese medio comprobó que la acusación era falsa. Este hecho ocurrió el pasado sábado, antes de que Bruno Pacheco se entregue a la justicia.

Según el semanario, horas antes de que el exsecretario de Palacio de Gobierno Bruno Pacheco se entregara a la justicia, Beder Camacho se puso en contacto con ese medio para ofrecer supuesta información comprometedora de la fiscal Patricia Benavides, quien está a cargo de las investigaciones contra el presidente Pedro Castillo por presuntas irregularidades.

La nota da cuenta de que Camacho llamó sorpresivamente al semanario para asegurar que tenía supuestas evidencias de que la jefa del Ministerio Público habría plagiado su tesis y desarmado al equipo de investigación del caso 'Cuellos Blancos del Puerto' para favorecer, supuestamente, a su hermana, la jueza Emma Benavides, investigada en este escándalo.

Beder Camacho prometió enviar toda la información a través del WhatsApp y pidió que esta se publique de inmediato.

Sin embargo, tras una indagación, el semanario Hildebrandt en sus Trece comprobó que el funcionario público entregó información falsa contra la titular de la Fiscalía. Para el medio, esto formaría parte de una "campaña de desprestigio" contra la fiscal que investiga al presidente Castillo por varios presuntos delitos, como corrupción y organización criminal.

La denuncia falsa

Según el semanario, terminado el diálogo con Beder Camacho, el funcionario de confianza de Pedro Castillo entregó vía WhatsApp tres archivos en los que supuestamente aparecían las pruebas de que la fiscal habría plagiado su tesis. Sin embargo, una revisión de Hildebrandt en sus Trece encontró, en primer lugar, que el artículo en cuestión no era una tesis.

"Es un artículo académico en una revista editada por la Facultad de Derecho de la Universidad Alas Peruanas en el 2017 (…) El texto, sometido al programa Turnitin, no arrojó plagio. En algunas páginas del artículo, Benavides no incluye las referencias de dónde habría obtenido algunos conceptos, pero Turnitin no encontró similitudes con otros trabajos", se señala.



La respuesta de Beder Camacho

Finalmente, el semanario da cuenta de que Camacho no respondió a una posterior solicitud de entrevista. Sin embargo, a través de una tercera persona, el subsecretario del despacho presidencial mandó a decir que "el que maneja ese tema de la fiscal (de la Nación) es Éder Vitón" y que estaba cansado de que solo a él lo sindiquen como "el organizador de todo".

"Según la versión de Camacho, el día en que se comunicó con este semanario para ofrecer información contra la fiscal, pocas horas antes de la entrega de Bruno Pacheco, se encontraba reunido con el ministro de Justicia, Félix Chero; Eduardo Pachas, abogado del presidente; Henry Shimabukuro, consejero del mandatario, y con Éder Vitón", informó el medio.

El sábado 23, antes de que Bruno Pacheco se entregue a la justicia, Beder Camacho llamó a @ensustrece para ofrecer una información contra la fiscal de la Nación. “La tía ha plagiado”, dijo. La denuncia era falsa y este medio grabó la llamada. La historia completa en @ensustrece pic.twitter.com/DQ5rXOAToL — Américo Zambrano (@mecozam) July 29, 2022

