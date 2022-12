El exasesor presidencial Beder Camacho reiteró que no está implicado en actos de corrupción | Fuente: RPP

El exsubsecretario general del Despacho Presidencial, Beder Camacho, admitió este martes que gestionó el otorgamiento de asilo político para Fray Vásquez y Gian Marco Castillo, sobrinos del presidente Pedro Castillo, así como para Bruno Pacheco, a pedido del propio mandatario.

Camacho dio una entrevista para "Todo se Sabe" de RPP donde indicó que hizo las gestiones en la embajada de Venezuela por pedido expreso del mandatario, quien afirmaba que sus sobrinos eras unos perseguidos políticos.

"Lo que sí se ha declarado y corroborado es el tema de que se brindó el apoyo para los asilos políticos directamente por el señor presidente para sus sobrinos y el señor Bruno Pacheco en la embajada de Venezuela. La hipótesis del señor presidente era de que era una persecución política para sus sobrinos y en el caso de Pacheco que era inocente, hasta que ese señor decide entregarse y colaborar con el Ministerio Público", sostuvo Beder Camacho, quien agregó que el pedido nunca prosperó.

El exfuncionario exhortó al presidente Pedro Castillo que acuda al Ministerio Público a declarar y demostrar su inocencia sobre presuntos actos ilíticos que lo acusan. En ese sentido, criticó que con leguleyadas intente interrumpir las investigaciones de la Fiscalía.

"Lo que debería el presidente hacer no es esconderse bajo la banda presidencial. El pueblo lo eligió para representarlo y a mi me gustaría que me represente una persona que vaya al Ministerio Público y decir aca estoy para demostrar mi inocencia no que vaya para callaer y que con leguleyadas evitar que el Ministerio Público lo investigue. (...) Por menos cosas se bajaron a un presidente", manifestó.

En otro momento, Camacho dijo que cuando era subsecretario en Palacio de Gobierno hubo encuentros entre congresistas con el presidente Castillo, pero que se apagaban las cámaras mientras se daban estas reuniones.

"Aca parece que hay congresistas con miedo, no se sabe si es miedo a perder el poder, a que se sepa que es lo que les tocó en su momento. Porque hubo un momento en el transcurrir de la historia, cuando estuve en ese cargo (de subsecretario), de que ingresaban legisladores y se apagaron las cámaras. Muchos congresistas han entrado a conversar con el presidente directamente y esos nunca votan a a favor de la vacancia. Eso está corroborado", aseguró. Al ser consultado sobre quienes eran esos parlamentos, el exfuncionario señaló que se trataban de los llamados 'Niños' de Acción Popular.

"No me afecta"

Beder Camacho dijo no sentirse aludido por lo que señaló el presidente en su mensaje a la Nación de que terceros buscan rebajar sus penas con la justicia.

"A mi no me afecta porque lo que estamos declarando se está corroborando. Lo ha corroborado el caso del dinero que se entregó a Bruno Pacheco, es una declaración que ha dado el mismo Henry Shimabukuro y lo de los celulares y cuadernos está también corroborado. Yo no he cometido ningún delito de corrupción", expresó.