Pedro Castillo ofreció un pronunciamiento a horas de debatirse la moción de vacancia presidencial. | Fuente: Foto: Presidencia

El presidente Pedro Castillo ofreció un mensaje a la Nación horas antes de que el Congreso debata la tercera moción de vacancia en su contra. A través de un video, el jefe de Estado negó haber cometido actos de corrupción y cuestionó que en los 17 meses que lleva su gestión un sector del Parlamento tiene como "único punto de agenda" intentar sacarlo del cargo.

"Mañana afrontaré una tercera moción de vacancia basada en dichos de terceros que, para rebajar sus penas por los presuntos actos cometidos, abusando de mi confianza, intentan involucrarme sin pruebas. Ratifico que jamás le he robado un solo sol a mi patria (…) Soy honesto, un hombre del campo que está pagando errores por su inexperiencia, pero que nunca ha cometido delito alguno. De los terceros que se encargue la justicia", indicó.

En su mensaje, el jefe de Estado anunció que este miércoles 7 de diciembre, ante el Parlamento, ejercerá su derecho a la defensa. Asimismo, pidió tranquilidad a la población y señaló que los actores políticos que promueven su vacancia "serán responsables de que sus decisiones no generen más inestabilidad en el Perú, que nos exige diálogo y consenso".

"Ante el Parlamento ejerceremos el derecho a la defensa que la Constitución nos confiere porque soy respetuoso de los procesos y no de los atropellos de los que soy víctima. Soy un demócrata que respeta la Constitución, la institucionalidad, el debido proceso, el estado de derecho y el equilibrio de poderes", apuntó.

Abogados de Pedro Castillo participarán en el debate

El abogado Benji Espinoza informó que, junto con el también abogado José Palomino, participará en la defensa legal del presidente Pedro Castillo en la tercera moción de vacancia presidencial que se debatirá este miércoles 7 de diciembre en el Congreso de la República; no obstante, evitó responder si el mandatario también acudirían.

"Se está analizando, mañana lo van a saber en el transcurso de la mañana, pero lo importante es ver cómo este pedido -que mañana vamos a acreditar- no se ajustan a los términos jurídicos que debe ajustarse. No basta en un pedido de vacancia con reunir los votos, la política está subordinada al derecho", indicó.

"Aquellos actos políticos que no respetan el ordenamiento jurídico en su momento van a ser declarados nulos y ya pasó con el caso de traición a la Patria y puede volver a pasar ahora. El Congreso no está exento del control constitucional, debe respetar el debido proceso. Si lo hace, su actuación es legítima y si no debe intervenir la justicia constitucional", agregó.



Horas antes, el abogado de Pedro Castillo pidió al exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), José Luis Fernández Latorre, demostrar con pruebas las acusaciones contra el mandatario, sindicado de haber ordenado el encubrimiento de la fuga de su sobrino Fray Vásquez y el exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva.

Más temprano se conoció que cuatro ministros de Estado estarán presentes este miércoles en el debate de la moción de vacancia presidencial contra Pedro Castillo. César Landa (Relaciones Exteriores), Félix Chero (Justicia), Roberto Sánchez (Comercio Exterior y Turismo), y Alejandro Salas (Trabajo) fueron confirmados por la PCM para ir al Congreso.

