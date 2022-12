Beder Camacho compareció hoy ante el Ministerio Publico por el caso Petroperú. | Fuente: RPP | Andina

El investigado exsubsecretario general de Palacio de Gobierno Beder Camacho se pronunció sobre las declaraciones vertidas por el exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) José Luis Fernández Latorre contra el presidente Pedro Castillo, a quien acusó de haber ordenado encubrir la fuga de su sobrino Fray Vásquez y el exministro Juan Silva.

Desde los exteriores de la sede principal del Ministerio Público, en la avenida Abancay (Cercado de Lima), el exfuncionario, quien afronta una investigación fiscal por el caso 'Asesores en la Sombra', señaló que Fernández Latorre debe presentar los “medios suficientes” para argumentar sus acusaciones.

“Es una versión que ha dado el señor Fernández Latorre. Él debe tener los medios suficientes para salir a dar esas declaraciones”, respondió a los medios de comunicación.

Sin mencionar hechos concretos, Camacho pidió disculpas al país por los “errores que hemos cometido” y afirmó que es momento de “cambiar la historia”.

“Lo único que le digo a mi país: perdón por los errores que hemos cometido, pero creo que es momento de cambiar la historia de este país; no podemos seguir desangrándonos”, señaló.

Cabe precisar que Camacho brindó estas declaraciones antes de comparecer ante el Ministerio Público sobre su supuesta responsabilidad en la desaparición de información que vincularía al presidente Pedro Castillo con el caso Petroperú.

Exjefe de la DINI y sus acusaciones a un día del debate de la vacancia presidencial

El investigado exjefe de la DINI José Luis Fernández Latorre reveló este martes que el presidente Pedro Castillo "conocía" los actos de corrupción que cometían sus sobrinos Jaime y Fray Vásquez, quien actualmente se encuentra en condición de no habido.

En declaraciones a Panamericana, Fernández Latorre reveló que, en su entonces condición de jefe de la DINI, informó oportunamente de estos hechos al jefe de Estado. "Yo le di a conocer al presidente sobre actos de corrupción que venían cometiendo funcionarios a través de sus sobrinos: Jaime Vásquez y Fray [Vásquez]", precisó.

"De estos hechos y otros que amenazaban la seguridad nacional se le ha dado a conocer al presidente", agregó.

El exjefe de la DINI, quien fue detenido de forma preliminar por el caso Petroperú y liberado a inicios de diciembre de 2022, también acusó a Rubdel Oblitas Paredes, otro de los sobrinos del presidente Pedro Castillo, de haberle pedido dinero para evitar la emisión de un reportaje y contratar a un asesor de inteligencia ruso.

Fernández Latorre, también ha acusado directamente al mandatario de ordenar el encubrimiento de las fugas del exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, y su sobrino Fray Vásquez.

"Se quiso involucrar a la DINI con la sustracción de la justicia de los prófugos, estamos hablando del sobrino Fray Vásquez y el exministro Juan Silva [...]. Yo he tomado conocimiento [del encubrimiento] como hombre de inteligencia [...]. El presidente de la República (dio la directiva para ese encubrimiento), ¿quién más saldría perjudicado?", manifestó.



Consultado si es que Silva y Vásquez estarían fuera del país para eludir a la justicia peruana, el exjefe de la DINI respondió: “De acuerdo a lo que he escuchado en el audio y la versión de la persona que me informa, [ambos] estarían afuera".

Posteriormente, Fernández Latorre expuso una conversación que sostuvo con Beder Camacho sobre cómo se habría producido la fuga de los profugos. Según el material, el exministro del Interior, Dimitri Senmache, habría conocido sobre esta operación, así como su exedecán Hugo Verástegui.



“El transportador de acuerdo al audio es el comandante Verástegui, actual jefe de tránsito, y exedecan del ministro Dimitri Senmache. [¿Entonces Senmache sabía de la fuga de Juan Silva?] Sabía, de acuerdo a la información que yo tengo sí sabía. Yo no puedo decir o determinar algo de una información, yo recojo la información y se la doy a conocer, pero no puedo atribuir algo si no lo he visto”, reveló.