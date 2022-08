Benji Espinoza, abogado del presidente Pedro Castillo, señaló la noche de este miércoles que retomó la defensa del mandatario debido que desaparecieron las razones que le motivaron a anunciar su renuncia durante la tarde.

En declaraciones a Todo se sabe de RPP Noticias, el abogado indicó conversó con el mandatario quien le pidió reconsiderar su decisión. En esa línea, indicó que no renunció porque creyera que el presidente sea culpable en las investigaciones que le sigue el Ministerio Público.

“He conversado con mi cliente y las razones que me habían motivado a renunciar han desaparecido. Acá lo importante es establecer que yo no he renunciado porque he creído que el presidente Castillo sea culpable, no he renunciado porque he visto alguna prueba que sea definitiva en su contra y no lo he declarado por supuesto”, señaló.

El abogado del presidente Pedro Castillo rechazo que hubiera renunciado porque creyera que el presidente sea culpable en las investigaciones que le sigue el Ministerio Público. | Fuente: RPP Noticias

Próximas audiencias

Aseguró, además, que retomará las acciones legales en favor del mandatario y su esposa, Lilia Paredes, pues ambos son titulares de derechos, por lo que hará prevalecer esos derechos.

En cuanto a lo que sigue en el caso del presidente, Espinoza indicó que este viernes 12 de julio se llevará a cabo una audiencia para debatir si la Fiscalía hizo bien en tomar la declaración del exministro Mariano González por el caso de encubrimiento.

Luego, ese mismo día, se realizará una audiencia en la que se discutirá si es que las filtraciones tienen amparo jurídico o el Poder Judicial debe censurarlas.

Sobre entrega de Yenifer Paredes

El letrado también se pronunció respecto de la entrega de Yenifer Paredes, cuñada del presidente Pedro Castillo, y dijo que con esta decisión ella acabó con las especulaciones de que el jefe de Estado estuviera protegiéndola. Sin embargo, indicó que la joven tenía derecho a “resistir su detención”.

“Yo reitero que la señorita Yenifer Paredes tenía el derecho a resistir su detención”, manifestó.

“Ha decidido entregarse a la Fiscalía, ojo que ella no va a un penal, ella tiene que ir a un centro de detención preliminar, porque esta es una detención preliminar y se determinará en la sala si es que esta decisión ha sido bien dada o si su prisión preliminar obedece a una presión mediática”, sostuvo.