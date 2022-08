Benji Espinoza acudió a Palacio de Gobierno a pedido de Pedro Castillo | Fuente: RPP Noticias

El abogado Benji Espinoza anunció que continuará como defensor legal del presidente Pedro Castillo y su esposa, la primera dama Lilia Paredes. Esto pese a que solo unas horas había presentado su renuncia por motivos personales.

Benji Espinoza dio a conocer esta decisió luego de haber acudido esta noche a Palacio de Gobierno a pedido del jefe de Estado. Luego de alrededor de una hora, el abogado, que esta tarde había anunciado su renuncia al equipo que defiende al mandatario y a su esposa, se retiró del lugar sin dar declaraciones a la prensa.

Esta tarde el abogado Benji Espinoza había anunciado que tomó la decisión de renunciar a la defensa del presidente Pedro Castillo y de la primera dama, Lilia Paredes. A través de Twitter, expresó que agradece la confianza que obtuvo de sus clientes.

"He tomado la decisión de renunciar a la defensa del Señor Presidente y la Primera Dama. En este tiempo he dedicado todas mis fuerzas en la defensa del debido proceso en el marco del principio de presunción de inocencia atendible a cada ciudadano de la República", escribió.

Su renuncia había llamado la atención debido a que solo unas horas, se pronunció rechazando de que la cuñada del presidente, Yenifer Paredes, estuviera en Palacio de Gobierno cuando se realizó el ingreso de la Fiscalía y el Equipo Especial de la Policía para cumplir la diligencia de detención preliminar.

Me reuní con el Presidente y me pidió reconsiderar mi renuncia. Volvemos, más fortalecidos, a la defensa jurídica del Presidente y la Primera Dama. — Benji Espinoza Ramos (@BenjiEspinozaR) August 11, 2022

"No he perdido la confianza de mis clientes"

Tras conocerse su frurstrada renuncia, Benji Espinoza aseguró que el presidente y su esposa conocen los motivos de su decisión; sin embargo, evitó profundizar en estos por el derecho al secreto profesional. Pese a esto, lamentó que durante el periodo de su defensa hayan prevalecido los "juicios mediáticos".

"No he perdido la confianza de mis clientes. Yo he renunciado al amparo del Código de Ética del Colegio de Abogados, que establece que un abogado puede renunciar sin expresión de causa y ese es el amparo con el cual yo he motivado mi renuncia. No voy a señalar las razones, que solo le incumben a mi cliente y a mí", señaló.

"Le he comunicado al señor presidente mis razones personales y el presidente las sabe. Yo tengo códigos. Yo enseño Derecho y mal haría en hablar de asuntos que le incumben solo a mi cliente y a mí. Mientras mi cliente no me autorice, las razones de mi renuncia solo la sabrán el presidente Castillo, la primera dama y yo", agregó.

En conferencia de prensa luego de haber hecho pública esta sorpresiva noticia, el abogado negó que el jefe de Estado le haya pedido su renuncia o que haya perdido la confianza en su labor como defensa técnica. En esa línea, remarcó en que se trata de una razón personal, aunque insistió en no profundizar sobre estos motivos apelando al secreto profesional.

"El presidente y la primera dama son personas que creo que están siendo sometidas a un linchamiento, nunca antes visto en la historia de la República. ¿Dónde se ha visto que un presidente en funciones, violándose la Constitución, lo investiguen? Yo mantengo todas mis líneas de defensa", culminó.

