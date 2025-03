Betssy Chávez dice que hematomas que presenta es por caída dentro de ambulancia mientras retornaba al penal

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La expresidenta del Consejo de Ministros Betssy Chávez, quien viene siendo procesada por el fallido golpe de Estado de diciembre del 2022, se presentó en la audiencia de este caso, realizada este jueves, con hematomas en el rostro y otras partes del cuerpo.

La incertidumbre respecto al origen de esos golpes se acrecentó luego de que su abogado Raúl Noblecilla, a través de la red social X, denunciara que su patrocinada, supuestamente, había sufrido tortura.

"Betssy Chávez enfrenta con valentía un proceso injusto. Como mujer y patriota, no se deja amilanar, pese a la tortura y la vulneración de sus derechos. En un país democrático no se tortura, no se intimida, no se coacciona. Esto tiene que acabar", indicó el letrado.

Betssy Chávez enfrenta con valentía un proceso injusto. Como mujer y patriota, no se deja amilanar, pese a la tortura y la vulneración de sus derechos.



🇵🇪 En un país democrático no se tortura, no se intimida, no se coacciona. Esto tiene que acabar! #betssychavez pic.twitter.com/1bHh6x64s6 — Raúl Noblecilla Olaechea (@raul_olaechea) March 13, 2025

En un momento de la audiencia, los jueces de la sala le dieron la palabra al médico legista Roger Pacheco Carranza, quien señaló que, tras hacer una revisión médica a Chávez Chino, ella presentaba "múltiples lesiones contusas" en diversas partes del cuerpo.

“Luego de evaluar a la señorita Chávez, ella presenta múltiples lesiones contusas en la región de [la] cara derecha, en el brazo del mismo lado, en el hombro también del lado derecho y en la rodilla, también del mismo lado", indicó.

"También presenta lesiones equimóticas en la pierna izquierda. Todo ello, ocasionado por un objeto o agente contundente duro y, para ello, la calificación médico legal, según nuestros manuales y guías que tenemos en el instituto, requiere un día de atención facultativa y tres días de incapacidad médico legal, salvo complicaciones", agregó.

Consultado sobre el tiempo que la procesada presentada dichas contusiones, el médico indicó que "el color de las equimosis que son verdes y que son violáceas equivalen a una data aproximada de entre dos a seis días".

"Al retornar [...] al establecimiento penitenciario, en el transcurso, me caí dentro de la ambulancia"

Tras lo señalado por el médico legista, Betssy Chávez hizo uso de la palabra y explicó que el origen de los golpes era una caída dentro de la ambulancia, cuando, anteayer, 11 de marzo, era trasladada al penal de mujeres de Chorrillos.

"El día de anteayer, antes de iniciar la audiencia, yo le pedí al especialista legal que no se diera cuenta de la vulneración a mis derechos al momento de ser trasladada a las 6 am. Solamente tomé mis medicamentos, pedí que no se suspendiera ninguna audiencia y solamente quedó como un diálogo entre la señora especialista y quien habla", indicó,

"Al retornar a las 2pm. al establecimiento penitenciario, en el transcurso me caí dentro de la ambulancia. El custodio que quiso auxiliarme no pudo porque el vehículo continuaba en movimiento a pesar de que el custodio pedía que se parara la movilidad. Razón por la cual estoy con hematomas en el rostro, los brazos y las piernas", agregó.

La expremier señaló que, debido a ello, se encuentra "con un descanso médico por lesiones policontusas durante quince días". "A pesar de ello, yo he solicitado estar presencialmente en esta audiencia", puntualizó.

La exjefa del Gabinete Ministerial, Betssy Chavez, seguirá recluida en el Establecimiento Penitenciario Anexo de Mujeres ubicado en el distrito limeño de Chorrillos, luego de que la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema confirmó, el pasado febrero, la resolución judicial que amplió por 15 meses el plazo del mandato de prisión preventiva que pesa en su contra como parte del proceso penal que se le sigue por su presunta participación en el fallido golpe de Estado de 2022.