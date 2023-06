Poder Judicial ordenó la captura de Betssy Chávez por los presuntos delitos de rebelión y conspiración

El Poder Judicial dispuso la captura de la expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, en el marco de la investigación en su contra tras el intento de golpe de Estado que realizó Pedro Castillo el pasado 7 de diciembre de 2022.

Así lo dispuso la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia, en una resolución a la que tuvo acceso RPP Noticias, donde se declara fundado el recurso de apelación de Fiscalía respecto de la exjefa del Gabinete Ministerial, tras el rechazo a su prisión preventiva en primera instancia.

En ese sentido, el juez supremo César San Martín resolvió que se dicte 18 meses de prisión preventiva contra Betssy Chávez por el presunto delito de rebelión y alternativamente conspiración en agravio del Estado.

Además, se notificó a la Policía para que se capture a la exministra, quien se encuentra en la ciudad de Tacna. Poco después de las 3:30 de la tarde efectivos policiales llegaron hasta el inmueble donde reside Chávez para detenerla.

La también exparlamentaria fue trasladada a la carceleta del Poder Judicial en Tacna y fuentes de RPP Noticias pudieron conocer que sería traída a Lima en las próximas horas, donde se definirá el penal en el que se afrontará la prisión preventiva.

Poder Judicial ordena a la PNP la captura de #BetssyChávez en investigación que se le sigue por el presunto delito de rebelión y alternativamente conspiración en agravio del Estado. pic.twitter.com/PvTTwbTmyb — Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) June 20, 2023

Medidas contra exministros

Asimismo, en la resolución emitida este martes 20 de junio, se resolvió declarar infundados los recursos de apelación para los investigados exministros Willy Huerta y Roberto Sánchez, a quienes se les impuso la medida de comparecencia con restricciones.

Ambos exministros no podrán ausentarse de la localidad donde residen sin autorización del Juzgado Supremo de Investigación Suprema de Investigación Preparatoria, que realicen el control virtual cada fin de mes para justificar sus actividades, que no se comuniquen con los demás investigados.

En el caso del exministro Willy Huerta deberá realizar el pago de una caución ascendente a S/ 80 000. También se revocó el pago de la caución de S/ 50 000 impuesta al exministro Roberto Sánchez y se varió el monto a S/ 30 000.

Evaluación de apelación

En vísperas, la sala analizó la apelación presentada por la Segunda Fiscalía Transitoria Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios para revocar la decisión del juez Juan Carlos Checkley, quien declaró infundado el requerimiento fiscal para que la exjefa del Gabinete afronte la investigación en su contra con prisión preventiva por 18 meses.

Durante su intervención, Betssy Chávez reiteró que no tiene intenciones de fugarse del país y aseguró que sigue laborando para una empresa de mantenimiento de vías en Tacna.

"Siempre he estado muy inmiscuida en el tema académico, por lo que en un par de semanas estoy publicando mis libros. No tengo ninguna intención de fugar del país. Creo que siempre lo he indicado. Mi actuación va a ser siempre de acuerdo a ley y presta a colaborar con la justicia", sostuvo.